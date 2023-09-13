"Головний біль" для кримінального світу. Як повернули картину втраченого кохання Ван Гога

Викрадений шедевр, "Пасторський сад у Нюенені навесні", викрали під час зухвалої крадіжки 30 березня 2020 року з музею Зінгера Ларен у Нідерландах, який на той час зачинили через обмеження, пов'язані з пандемією.

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За дивовижним поворотом долі рання картина Вінсента ван Гога, вартістю від 3 до 6 мільйонів євро, яку викрали з голландського музею три роки тому, нещодавно знову з'явилася у злочинному світі, переходячи з рук в руки. Арт-детектив Артур Бранд, відомий своїм досвідом повернення викрадених творів мистецтва, опинився в центрі цієї своєрідної справи, пише the Guardian.

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Попри арешт причетних до крадіжки, картина Ван Гога залишалася невловимою, поки Артур Бранд, якого часто порівнюють з "Індіаною Джонсом світу мистецтва", не отримав зачіпку. Під час ретельно організованого обміну, за сприяння голландських правоохоронних органів, Бранд отримав всесвітньо відомий витвір мистецтва, що поклало край трирічним пошукам.

Ця крадіжка кинула тінь на голландську мистецьку сцену, і Бранд поділяв це відчуття: "Це була світова новина в той час, коли її вкрали. Ми голландці, це сталося в Нідерландах, тож це була катастрофа". У той час як всіх, хто безпосередньо причетний до крадіжки, заарештували, викрадена картина продовжувала вислизати з-під контролю.

Прорив стався, коли до Бренда звернулася людина, яка висловила бажання повернути Ван Гога, але побоювалася правових наслідків. Встановлення довіри зайняло певний час, але врешті-решт ця людина вирішила доставити картину додому до Бранда.

Андреас Блюм, директор музею Гронінгер, якому належить картина, був присутній під час передачі. Після підтвердження автентичності картини він висловив суміш полегшення і радості, сказавши: "Ви завжди уявляєте собі цей момент… Я вірю в це лише тоді, коли бачу його у плоті".

Він наголосив на закономірності крадіжок творів мистецтва, пояснивши, що викрадені роботи часто не зберігаються, а використовують як розмінну монету для отримання фінансової вигоди або юридичної поблажливості.

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Картина Ван Гога, яка зараз без рами і з видимими подряпинами від неправильних умов зберігання, проходить експертний аналіз і реставрацію в Музеї Ван Гога в Амстердамі. Старший науковий співробітник Тейо Мідендорп з нетерпінням чекає на ретельне вивчення картини, описуючи її як ранню роботу 1884 року, яка демонструє талант Ван Гога як колориста.

Крім того, картина зберігає в собі незвичайну таємницю. Мідендорп звернув увагу на примарну фігуру в саду, що викликало припущення, що вона може представляти любовний інтерес або сусіда Ван Гога. Цей загадковий елемент додає ще один рівень інтриги до і без того захопливої історії у світі мистецтва.

Раніше Фокус писав про те, як грецька мова сформувала наукову спадщину Ньютона.