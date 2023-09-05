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Технології та наука

Розшифрували генія. Як грецька мова сформувала наукову спадщину Ньютона

Ісаак Ньютон, грецькі записи, грецька мова, історія, наука XVII століття, Кембриджський університет, наукова революція, Principia Mathematica
Фото: Greek Reporter illustration | Ісаак Ньютон, постать величезного масштабу, відомий як один з найгеніальніших і найвпливовіших вчених в історії

У цю епоху прагнення до знань вимагало володіння давньогрецькою та латинською мовами, а освічена еліта занурювалася у царину грецької історії, мистецтва, культури, літератури та драматургії.

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Безцінні записники Ісаака Ньютона, які відіграли важливу роль у формуванні його новаторських наукових теорій, вирізняються винятковим використанням грецької мови. Ці зошити є свідченням не лише інтелектуальних здібностей Ньютона, але й поширеного використання грецької мови як наукового середовища в Англії XVII століття, пише GreekReporter.

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Зміст записників Ньютона, що рясніє назвами та предметами, поданими латиною, виявляє особливу характеристику — вони містять ретельні грецькі анотації, написані малими літерами, прикрашені важливими діакритичними знаками. Ці ретельні записи дають змогу зазирнути в інтелектуальну подорож Ньютона, пропонуючи розуміння деяких найскладніших аспектів науки.

Один із записників, який Ньютон придбав під час навчання в Трініті-коледжі і використовував приблизно з 1661 по 1665 рік, може похвалитися безліччю нотаток з його академічних студій і набором оригінальних досліджень, що охоплюють математику, фізику і метафізику.

Вважається, що цей важливий артефакт, переданий йому від вітчима, відіграв ключову роль у новаторській роботі Ньютона в галузі обчислень.

У 1872 році велика колекція записників Ісаака Ньютона, зокрема й написаних грецькою мовою, знайшла новий дім у Кембриджській бібліотеці. Сьогодні в Кембриджському університеті зберігається найповніше та історично значуще зібрання рукописів Ньютона.

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Переломний момент стався у 2011 році, коли Кембриджський університет представив оцифровану версію цих дорогоцінних паперів, забезпечивши так їхню доступність для світової аудиторії.

Ісаак Ньютон, постать величезного масштабу, відомий як один з найгеніальніших і найвпливовіших вчених в історії. Його глибокий вплив на наукову революцію та Просвітництво неможливо переоцінити.

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