Небывалый ажиотаж: картину продали в 1000 раз дороже, узнав правду о ее авторе (фото)

В ходе обширной экспертизы, продолжавшейся 20 месяцев, специалисты эксперты выяснили, что работа принадлежит кисти известного художника Рембрандта.

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Картина маслом 17 века, первоначально оцененная в 14 000 долларов два года назад, была продана почти за 14 миллионов долларов на аукционе Sotheby's после того, как коллекционеры раскрыли ее потрясающую тайну. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперты определили, что это произведение принадлежит кисти известного художника Рембрандта.

Полотно под названием "Поклонение царей" первоначально было оценено в 10 600-15 900 долларов в 2021 году, когда аукционный дом Кристис (Christie's) выставил на продажу в Амстердаме. Однако на аукционе в декабре прошлого года другой торговый дом Сотбис (Sotheby's) определил, что рисунок является настоящей работой Рембрандта, и цена взлетела до 13,8 миллиона долларов.

В ходе обширной экспертизы, продолжавшейся 20 месяцев, специалисты использовали рентгеновский анализ и инфракрасную съемку, а также консультировались с ведущими учеными, изучавшими творчество известного художника.

"Поклонение царей" первоначально было оценено в 10 600-15 900 долларов Фото: sothebys

Издание отмечает, что поскольку некоторые участники торгов остались неубежденными, на аукционе 6 декабря никто не решился сделать ставку. Однако на картину был предоставлен секретный гарант, цена которого составила 13,8 миллиона долларов. Покупатель согласился заплатить цену до декабрьского аукциона, что означало, что полотно достанется ему, если не будет сделано более высоких ставок.

Согласно 62-страничному каталогу Сотбис, картина размером 23х17 см впервые "увидела свет" в 1955 году, когда ее приобрел J.C.H. Heldring в Амстердаме.

Картина размером 23х17 см впервые "увидела свет" в 1955 году Фото: sothebys Инфракрасная съемка выявила многочисленные изменения в композиции Фото: sothebys

Необычайно прекрасный экземпляр выставлялся как настоящий Рембрандт в 1950-х годах, пока немецкий историк искусства Курт Баух не оспорил авторство в 1960 году. Аукционный дом заявил, что это произошло потому, что немец смотрел только на фотографию картины. Несколько раз работу продавали на аукционах. Однако в октябре 2023 года после обширных исследований исследователи Сотбис определили, что картина принадлежит Рембрандту, назвав произведение работой, имеющей огромное значение в ранней карьере художника.

Вероятнее всего, картина была написана около 1628 года, инфракрасная съемка выявила многочисленные изменения в композиции.

"Все отличительные черты его стиля конца 1620-х годов очевидны как на видимой живописной поверхности, так и в глубинных слоях", — заявил Джордж Гордон, сопредседатель отдела живописи Старого Мастера в Сотбис.

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