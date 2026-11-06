Россия ощутила на себе последствия украинских ударов: три порта остановились, губернатор бьет тревогу

Российский губернатор фактически признал последствия украинских ударов, которые парализовали работу сразу трёх морских портов, а теперь просит Кремль спасти отрасль от финансового краха — предприятия не могут работать, но вынуждены продолжать выплачивать зарплаты тысячам людей и погашать кредиты.

В Ростовской области России фактически приостановили работу сразу трёх морских портов — в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азове. О серьезных проблемах портовой отрасли заявил губернатор региона Юрий Слюсар, признав, что украинские атаки нанесли значительный ущерб инфраструктуре. Теперь местные власти обращаются к федеральному правительству с просьбой о масштабной финансовой поддержке, поскольку предприятия не могут полноценно работать, но продолжают выплачивать зарплаты, обслуживать кредиты и оплачивать аренду.

Об этом Слюсар рассказал 5 ноября в интервью российскому телеканалу "Россия 24".

Итак, по словам губернатора, из-за ударов украинских беспилотников фактически остановились все три морских порта Ростовской области:

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Ростов-на-Дону — один из крупнейших транспортных и торговых центров региона;

— один из крупнейших транспортных и торговых центров региона; Таганрог — морской порт на побережье Азовского моря;

— морской порт на побережье Азовского моря; Азов — порт, имеющий важное значение для перевозки грузов через Азовское море и реку Дон.

Слюсар признал, что украинские атаки были направлены непосредственно на портовую инфраструктуру. В частности, повреждения получили причалы, резервуары и инфраструктура для перевалки грузов.

"Бомбили порты, бомбили причальные стенки, бомбили резервуары, расположенные на перевалочных пунктах", — заявил губернатор.

Он подтвердил, что предприятия фактически прекратили нормальную работу, а финансовые проблемы отрасли продолжают обостряться.

Почему остановка работы портов стала проблемой для российской экономики

Портовая отрасль является важной частью экономики Ростовской области. Через местную инфраструктуру проходят грузовые потоки, в частности продукция аграрного сектора, которая имеет большое значение для российского экспорта.

По словам Слюсаря, в трёх портах работают около 7 тысяч человек. Несмотря на фактическую остановку работы предприятий, их руководители и владельцы пока не прибегают к массовым увольнениям, поскольку после возобновления работы портов найти квалифицированных работников будет непросто.

"Во всех трёх наших портах — и в Ростове, и в Таганроге, и в Азове — работа фактически приостановлена. При этом кредиты остались, обязанность по выплате заработной платы также осталась", — посетовал губернатор.

По его словам, предприятия продолжают выплачивать зарплаты работникам, оплачивать аренду и выполнять кредитные обязательства. Слюсар признал, что это приводит к быстрому ухудшению финансового положения портовых компаний.

"Если мы сейчас не окажем этой отрасли радикальную поддержку, то мы её потеряем", — заявил губернатор.

Губернатор обратился в Кремль за помощью

Для спасения предприятий губернатор предложил ряд мер:

мораторий на уплату налогов . Это позволило бы предприятиям временно снизить финансовую нагрузку;

. Это позволило бы предприятиям временно снизить финансовую нагрузку; льготное кредитование . Губернатор предлагает предоставить портовым компаниям доступ к кредитам по сниженным ставкам, по аналогии с поддержкой сельского хозяйства;

. Губернатор предлагает предоставить портовым компаниям доступ к кредитам по сниженным ставкам, по аналогии с поддержкой сельского хозяйства; арендные каникулы. Речь идет о временном смягчении или отсрочке арендных платежей за инфраструктуру, которую предприятия используют, в частности, в "Росморпорте".

По словам Слюсаря, часть необходимых решений зависит от региональных властей, однако основные полномочия принадлежат федеральным органам. Поэтому он надеется, что правительство России поддержит предложенные меры.

Губернатор также отметил, что аналогичные трудности возникли в Краснодарском крае, в частности в районах Туапсе и Новороссийска. Однако ситуация в Ростовской области, по его оценке, является одной из самых сложных.

Насколько велики убытки, понесенные российскими портами

О проблемах портовой отрасли в Ростовской области местные власти сообщали ещё в октябре 2026 года. Тогда Юрий Слюсар заявлял, что из-за ограничений судоходства объёмы перевалки грузов сократились на 65%.

По приведённым им оценкам, только за один месяц стивидорные компании недополучили около 3,5 млрд рублей, а судоходные компании — ещё 1,8 млрд рублей.

Таким образом, совокупный объем недополученных доходов двух категорий предприятий составил примерно 5,3 млрд рублей.

А вот в интервью от 2 ноября Юрий Слюсар жаловался, что после начала сбора урожая участились атаки на портовую инфраструктуру, а впоследствии — и на отдельные гражданские суда. Среди них он назвал зерновозы, сухогрузы и суда сопровождения.

По его словам, это привело к фактической остановке судоходства в Азовском, а затем и в Черноморском бассейнах. Российские экспортеры столкнулись с проблемами при вывозе зерна, а предприятия — с трудностями в получении доходов.

Напомним, в ночь на 10 сентября украинские дроны FP-1 атаковали Махачкалинский морской торговый порт в Дагестане, через который Россия, в частности, получала иранские ударные беспилотники Shahed. В компании Fire Point подтвердили попадание и пожар на территории порта, а Силы специальных операций ВСУ сообщили о поражении объектов нефтяной инфраструктуры.

Также Фокус сообщал, что в ночь на 21 июня оккупированная Керчь подверглась массированной атаке беспилотников; под удар попали морской порт и военные объекты россиян. Среди вероятных целей были также промышленная зона, железнодорожный терминал и хранилища нефтепродуктов и сжиженного газа.