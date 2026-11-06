Росія відчула ціну українських ударів: три порти зупинилися, губернатор б'є на сполох

Російський губернатор фактично визнав наслідки українських ударів, які паралізували роботу одразу трьох морських портів, а тепер просить Кремль рятувати галузь від фінансового краху — підприємства не можуть працювати, але змушені продовжувати виплачувати зарплати тисячам людей і погашати кредити.

У Ростовській області Росії фактично зупинили роботу одразу трьох морських портів — у Ростові-на-Дону, Таганрозі та Азові. Про серйозні проблеми портової галузі заявив губернатор регіону Юрій Слюсар, визнавши, що українські атаки завдали значних пошкоджень інфраструктурі. Тепер місцева влада просить федеральний уряд про масштабну фінансову підтримку, оскільки підприємства не можуть повноцінно працювати, але продовжують виплачувати зарплати, обслуговувати кредити та оплачувати оренду.

Про це Слюсар розповів 5 листопада в інтерв'ю російському телеканалу "Россия 24".

Отож, за словами губернатора, через українські удари безпілотників фактично зупинилися всі три морські порти Ростовської області:

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Ростов-на-Дону — один із найбільших транспортних і торговельних центрів регіону;

— один із найбільших транспортних і торговельних центрів регіону; Таганрог — морський порт на узбережжі Азовського моря;

— морський порт на узбережжі Азовського моря; Азов — порт, важливий для перевезення вантажів через Азовське море та річку Дон.

Слюсар визнав, що українські атаки були спрямовані безпосередньо на портову інфраструктуру. Зокрема, пошкоджень зазнали причали, резервуари та інфраструктура для перевалки вантажів.

"Бомбили по портах, бомбили по причальних стінках, бомбили по ємностях, які розташовуються, по перевалці", — заявив губернатор.

Він підтвердив, що підприємства фактично припинили нормальну роботу, а фінансові проблеми галузі продовжують загострюватися.

Чому зупинка портів стала проблемою для російської економіки

Портова галузь є важливою частиною економіки Ростовської області. Через місцеву інфраструктуру проходять вантажні потоки, зокрема продукція аграрного сектору, який має велике значення для російського експорту.

За словами Слюсаря, у трьох портах працюють приблизно 7 тисяч людей. Попри фактичну зупинку роботи підприємств, їхні керівники та власники поки не вдаються до масових звільнень, оскільки після відновлення роботи портів знайти кваліфікованих працівників буде непросто.

"Всі три наші порти — і Ростов, і Таганрог, і Азов — робота фактично призупинена. При цьому кредити залишилися, обов'язок із виплати заробітної плати також залишився", — поскаржився губернатор.

За його словами, підприємства продовжують виплачувати зарплати працівникам, сплачувати оренду та виконувати кредитні зобов'язання. Слюсар визнав, що це призводить до швидкого погіршення фінансового становища портових компаній.

"Якщо ми зараз радикально не допоможемо цій галузі, то ми її втратимо", — заявив губернатор.

Губернатор звернувся до Кремля по допомогу

Для порятунку підприємств губернатор запропонував кілька заходів:

мораторій на податкові виплати . Це дозволило б підприємствам тимчасово зменшити фінансове навантаження;

. Це дозволило б підприємствам тимчасово зменшити фінансове навантаження; пільгове кредитування . Губернатор пропонує надати портовим компаніям доступ до кредитів за зниженими ставками, за аналогією з підтримкою сільського господарства;

. Губернатор пропонує надати портовим компаніям доступ до кредитів за зниженими ставками, за аналогією з підтримкою сільського господарства; орендні канікули. Йдеться про тимчасове послаблення або відтермінування орендних платежів за інфраструктуру, яку підприємства використовують, зокрема, у Росморпорту.

За словами Слюсаря, частина необхідних рішень залежить від регіональної влади, однак основні повноваження належать федеральним структурам. Тому він сподівається, що уряд Росії підтримає запропоновані заходи.

Губернатор також зазначив, що схожі труднощі виникли в Краснодарському краї, зокрема в районах Туапсе та Новоросійська. Однак ситуація в Ростовській області, за його оцінкою, є однією з найскладніших.

Наскільки великих збитків зазнали російські порти

Про проблеми портової галузі в Ростовській області місцева влада повідомляла ще в жовтні 2026 року. Тоді Юрій Слюсар заявляв, що через обмеження судноплавства обсяги перевалки вантажів скоротилися на 65%.

За наведеними ним оцінками, лише за один місяць стивідорні компанії недоотримали близько 3,5 млрд рублів, а судноплавні компанії — ще 1,8 млрд рублів.

Загальні недоотримані доходи двох категорій підприємств, таким чином, становили приблизно 5,3 млрд рублів.

А от в інтерв'ю від 2 листопада Юрій Слюсар скаржився, що після початку збору врожаю почастішали атаки на портову інфраструктуру, а згодом — і на окремі цивільні судна. Серед них він назвав зерновози, суховантажі та судна супроводу.

За його словами, це призвело до фактичного заморожування судноплавства в Азовському, а потім і Чорноморському басейнах. Російські експортери зіткнулися з проблемами вивезення зерна, а підприємства — із труднощами в отриманні доходів.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня українські дрони FP-1 атакували Махачкалінський морський торговельний порт у Дагестані, через який Росія, зокрема, отримувала іранські ударні безпілотники Shahed. У компанії Fire Point підтвердили влучання та пожежу на території порту, а Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про ураження об’єктів нафтової інфраструктури.

Також Фокус писав, що у ніч на 21 червня окупована Керч опинилася під масованою атакою безпілотників, під удар потрапили морський порт і військові об’єкти росіян. Серед ймовірних цілей були також промислова зона, залізничний термінал і потужності для зберігання нафтопродуктів та скрапленого газу.