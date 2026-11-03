Если компания попала под санкции из-за отказа платить, необходимо расследование по факту вымогательства денег

Когда я работал в Министерстве временно оккупированных территорий, наше министерство готовило предложения по применению санкций. Поэтому я хорошо понимаю, какая ответственность стоит за каждым таким решением. Нужны доказательства, проверенные сведения и конкретные основания. За ошибки и злоупотребления здесь репутацией платит все государство.

Именно поэтому я обратил внимание на пост Владимира Бойко о возможных показаниях Артема Шило относительно шантажа Parimatch и обстоятельств введения санкций против компании.

Бывший высокопоставленный сотрудник СБУ и экс-советник Офиса президента заключил соглашение с прокурором САП. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания и трехлетним испытательным сроком. Среди обязательств Шило – обличительные показания в отношении других лиц.

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Еще в марте 2023 года Parimatch публично заявлял о давлении со стороны отдельных сотрудников СБУ: блокировка платежей, давление на банки, угрозы уголовными делами. Теперь показания Шило могут помочь установить, что именно происходило перед введением санкций. И это особенно интересно, учитывая, что официальных доказательств деятельности компании в России до сих пор не обнародовано.

Если подтвердится версия, что компания попала под санкции просто после отказа платить коррумпированным силовикам, нужно выяснить весь путь от вымогательства денег до государственного решения.

Напомню, что мы уже видели, как кое-кто из народных депутатов просто "торговал" санкциями, и дело было передано в суд.

Поэтому хочу указать на последствия для государства. Украина добивается санкций против российского бизнеса, пособников оккупации и тех, кто помогает агрессору обходить ограничения. Мы требуем от партнеров последовательности и доверия к нашим доказательствам.

Каждый случай использования санкций для личного обогащения подрывает эту работу. Он дает настоящим пособникам России возможность заявлять, что санкционные списки составляются по чьи-то коммерческие интересы. И вред от этого выходит далеко за пределы одной компании.

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