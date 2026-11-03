Якщо компанія потрапила під санкції, бо відмовилася платити, потрібне розслідування щодо вимагання грошей

Коли я працював у Міністерстві тимчасово окупованих територій, наше міністерство готувало пропозиції щодо застосування санкцій. Тому я добре розумію, яка відповідальність стоїть за кожним таким рішенням. Потрібні докази, перевірені відомості та конкретні підстави. За помилки й зловживання тут платить репутацією вся держава.

Саме тому звернув увагу на допис Володимира Бойка про можливі показання Артема Шила щодо шантажу Parimatch та обставин запровадження санкцій проти компанії.

Колишній високопосадовець СБУ та ексрадник Офісу президента уклав угоду з прокурором САП. Суд призначив йому вісім років позбавлення волі зі звільненням від відбування та трирічним іспитовим строком. Серед зобов’язань Шила – викривальні показання щодо інших осіб.

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Ще в березні 2023 року Parimatch публічно заявляв про тиск окремих співробітників СБУ: блокування платежів, вплив на банки, погрози кримінальними справами. Тепер показання Шила можуть допомогти встановити, що саме відбувалося перед запровадженням санкцій. І це особливо цікаво з огляду на те, що офіційних доказів роботи компанії в Росії не оприлюднено досі.

Якщо підтвердиться версія, що компанія отримала санкції просто після відмови платити корумпованим силовикам, потрібно з’ясувати весь шлях від вимагання грошей до державного рішення.

Нагадаю, що ми вже бачили, як дехто з нардепів просто "торгував" санкціями, і справа була передана до суду.

Тому хочу наголосити на наслідках для держави. Україна домагається санкцій проти російського бізнесу, пособників окупації та тих, хто допомагає агресору обходити обмеження. Ми вимагаємо від партнерів послідовності й довіри до наших доказів.

Кожен випадок використання санкцій для приватного збагачення підриває цю роботу. Він дає справжнім пособникам Росії можливість заявляти, що санкційні списки складаються під чиїсь комерційні інтереси. І шкода від цього виходить далеко за межі однієї компанії.

Джерело.

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