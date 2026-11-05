Водители электромобилей будут шокированы: сколько стоит зарядка в разных странах Европы

Стоимость домашней зарядки электромобиля в Европе различается более чем в три раза. По данным Eurostat за первое полугодие 2026 года, дороже всего электроэнергия стоит в Ирландии, а дешевле всего — в Венгрии. Франция остается ниже среднего показателя по ЕС.

Об этом сообщает издание BeVolt со ссылкой на статистику Eurostat.

Для сравнения затрат на зарядку взяли электромобиль со средним расходом 18 кВт·ч на 100 км. К этому показателю добавили 10 % на потери электроэнергии при зарядке дома. Таким образом, для преодоления 100 км автомобилю потребуется 19,8 кВт·ч.

Если водитель проезжает 15 000 км в год, годовые расходы на электроэнергию будут зависеть от страны проживания.

В Ирландии при таких условиях придется заплатить около 1150 евро (58 936 грн) в год. В Германии расходы составят 1075 евро (55 093 грн), в Бельгии — 1062 евро (54 426 грн), в Италии — 933 евро (47 815 грн).

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Средний показатель по Европейскому Союзу составляет 841 евро (43 100 грн) в год. Во Франции зарядка обойдется примерно в 738 евро (37 822 грн), а в Испании — в 745 евро (38 180 грн).

Самые низкие расходы зафиксированы в странах Центральной и Восточной Европы. В Хорватии за 15 000 км придется заплатить около 539 евро (27 623 грн), в Болгарии — 398 евро (20 397 грн), а в Венгрии — всего 338 евро (17 322 грн).

Сколько стоит электроэнергия в разных странах Европы

По данным Eurostat, средняя цена на электроэнергию для домохозяйств в первом полугодии 2026 года в ЕС составляла 0,2832 евро (14,51 грн) за кВт·ч.

Во Франции этот показатель составлял 0,2485 евро (12,74 грн) за кВт·ч. Это ниже среднего уровня по Евросоюзу, но не самая низкая цена среди европейских стран.

Самые высокие тарифы зафиксировали в Ирландии — 0,3871 евро (19,84 грн) за кВт·ч. В Германии электроэнергия стоила 0,3618 евро (18,54 грн), в Бельгии — 0,3575 евро (18,32 грн), в Италии — 0,3142 евро (16,10 грн), а в Швеции — 0,3062 евро (15,69 грн) за кВт·ч.

В Испании тариф был почти таким же, как во Франции, — 0,2509 евро (12,86 грн) за кВт·ч.

Самая низкая цена на электроэнергию среди перечисленных стран была в Венгрии — 0,1139 евро (5,84 грн) за кВт·ч. В Болгарии этот показатель составлял 0,1341 евро (6,87 грн), а в Хорватии — 0,1816 евро (9,31 грн).

За год средняя стоимость электроэнергии во Франции снизилась примерно на 7 %. В то же время в Швеции и Польше тарифы значительно выросли.

Почему цены на электроэнергию различаются

Стоимость электроэнергии для населения зависит не только от затрат на её производство. На тарифы также влияют налоги, затраты на передачу электроэнергии, условия поставки и государственные механизмы поддержки.

На долю Франции приходится значительная доля атомной генерации, в то время как другие страны в большей степени зависят от ископаемого топлива или импорта электроэнергии. Однако структура производства не определяет конечную цену для потребителей.

Например, Швеция активно использует гидроэнергетику и атомную энергетику, но средняя цена на электроэнергию там на 23 % выше, чем во Франции.

В то же время в некоторых странах Центральной и Восточной Европы действуют механизмы регулирования тарифов, которые влияют на конечную стоимость электроэнергии для населения.

Почему фактические расходы могут отличаться

Расчеты Eurostat охватывают домохозяйства, потребляющие от 2500 до 4999 кВт·ч электроэнергии в год. В статистике учтены налоги и фиксированные составляющие счетов.

Поэтому приведенные суммы не являются точным прогнозом расходов конкретного владельца электромобиля. Они необходимы для сравнения стран по единой методике.

Фактические расходы могут оказаться ниже, если водитель заряжает автомобиль в часы с более низким тарифом или использует собственные солнечные панели. В то же время установка домашней зарядной станции или увеличение договорной мощности могут потребовать дополнительных затрат.

Отдельно устанавливаются тарифы на скоростных общественных зарядных станциях. Например, в сети Ionity зарядка без абонемента стоит 0,55 евро (28,19 грн) за кВт·ч во Франции и 0,72 евро (36,90 грн) в Германии.

Для электромобиля с расходом 18 кВт·ч на 100 км это означает расходы в размере 9,90 евро (507 грн) и 12,96 евро (664 грн) соответственно. А зарядка на 50 кВт·ч во Франции обойдется в 27,50 евро (1409 грн).

Таким образом, статистика домашних тарифов не отражает полную стоимость эксплуатации электромобиля. Для реального сравнения необходимо учитывать также расходы на общественные зарядные станции, цены на топливо, стоимость автомобиля и доходы населения.

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