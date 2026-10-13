Конкурент Ford Puma: чем удивит новый Hyundai Bayon (видео)
Новый компактный кроссовер Hyundai Bayon дебютировал на Парижском автосалоне. Несмотря на обновленный дизайн, есть моменты, которые немного удручат любителей марки.
"Младший брат" модели Kona дебютировал еще в 2021 году, однако на Парижском автосалоне этой недели была представлена его совершенно новая версия, призванная наконец составить серьезную конкуренцию Ford Puma и потеснить ее на рынке, констатирует CarScoops.
Главной изюминкой новинки стал ее усовершенствованный дизайн в стиле "Art of Steel" ("Искусство стали"), уже воплощенной в новейшем Tucson, представленном ранее в этом году.
Экстерьер
Влияние Tucson отчетливо прослеживается в Bayon. Речь — о форме дневных ходовых огней (напоминающих хоккейную клюшку), высокой линии капота, угловатых расширителях колесных арок и крупной надписи с названием модели под эмблемой Hyundai на крышке багажника.
Выбрав комплектацию N Line (доступную впервые), покупатель получает спортивный обвес, показанный на этих снимках, а также 18-дюймовые колесные диски, сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые элементы интерьера в стиле N — например, красную прострочку и металлические накладки на педали.
Из-за брутальной формы этот кроссовер кажется крупнее своего предшественника. Этому способствует и расширение колесной базы на 20 мм (до 2600 мм).
Есть Digital Key 2 и Bose, но, наверное, не будет Pleos
В качестве опций предлагаются два 12,3-дюймовых экрана, а также функции, характерные для автомобилей более высокого класса: система камер кругового обзора, вентиляция сидений и панорамная крыша.
Также доступны система Hyundai Digital Key 2 (позволяющая открывать и заводить автомобиль с помощью смартфона) и премиальная аудиосистема Bose. В салоне — полноценный блок физических кнопок на центральной консоли. А вот кнопки управления климат-системой здесь сенсорные.
Аналитики подозревают, что у Bayon, похоже, нет новой операционной системы Hyundai под названием Pleos.
Кроме того, все версии Bayon — переднеприводные, полного привода нет.
Что под капотом
Базовым двигателем служит 1,0-литровый четырехцилиндровый турбомотор T-GDI мощностью 90 л.с., который может работать в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с семиступенчатым "роботом" с двойным сцеплением.
При желании можно выбрать более мощную версию того же двигателя (115 л.с.) с теми же вариантами трансмиссии.
С таким мотором время разгона до 100 км/ч сокращается с 14,1 до 10,8 секунды. Однако главное новшество — появление полноценной гибридной версии. Известно, что силовая установка 1.6 HEV развивает 138 л.с. и сочетается исключительно с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач, а интенсивность рекуперативного торможения можно регулировать с помощью подрулевых лепестков.
Гибридная система уменьшает объем багажника
Точных данных о снаряженной массе и динамических характеристиках пока нет.
В европейских дилерских центрах Hyundai модель Bayon появится в начале 2027 года.
Напомним, Hyundai официально раскрыл подробности о новом Tucson.
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