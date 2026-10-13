Конкурент Ford Puma: чим здивує новий Hyundai Bayon (відео)

Новий компактний кросовер Hyundai Bayon дебютував на Паризькому автосалоні. Незважаючи на оновлений дизайн, є деякі моменти, які трохи засмутять шанувальників цієї марки.

"Молодший брат" моделі Kona дебютував ще у 2021 році, проте на Паризькому автосалоні цього тижня була представлена його абсолютно нова версія, покликана нарешті скласти серйозну конкуренцію Ford Puma та потіснити її на ринку, зазначає CarScoops.

Головною родзинкою новинки став її вдосконалений дизайн у стилі "Art of Steel" ("Мистецтво сталі"), який уже втілено в новітньому Tucson, представленому раніше цього року.

Екстер'єр

Вплив Tucson чітко простежується в Bayon. Йдеться про форму денних ходових вогнів (що нагадують хокейну ключку), високу лінію капота, кутасті розширювачі колісних арок і великий напис із назвою моделі під емблемою Hyundai на кришці багажника.

Видео дня

Обравши комплектацію N Line (доступну вперше), покупець отримує спортивний обвіс, показаний на цих знімках, а також 18-дюймові колісні диски, здвоєні патрубки вихлопної системи та особливі елементи інтер’єру в стилі N — наприклад, червону прострочку та металеві накладки на педалі.

Через масивні обриси цей кросовер здається більшим за свого попередника. Цьому сприяє й збільшення колісної бази на 20 мм (до 2600 мм).

Є Digital Key 2 і Bose, але, мабуть, не буде Pleos

Як опції пропонуються два 12,3-дюймові екрани, а також функції, характерні для автомобілів вищого класу: система камер кругового огляду, вентиляція сидінь та панорамний дах.

Також доступні система Hyundai Digital Key 2 (яка дозволяє відкривати та запускати автомобіль за допомогою смартфона) та преміальна аудіосистема Bose. У салоні — повноцінний блок фізичних кнопок на центральній консолі. А ось кнопки керування клімат-системою тут сенсорні.

Аналітики припускають, що, судячи з усього, у Bayon немає нової операційної системи Hyundai під назвою Pleos.

Крім того, усі версії Bayon — передньопривідні, повнопривідних моделей немає.

Що під капотом

Базовим двигуном є 1,0-літровий чотирициліндровий турбодвигун T-GDI потужністю 90 к.с., який може працювати в поєднанні або з шестиступінчастою механічною коробкою передач, або з семиступінчастим "роботом" з подвійним зчепленням.

За бажанням можна обрати більш потужну версію того самого двигуна (115 к.с.) з тими самими варіантами трансмісії.

З таким двигуном час розгону до 100 км/год скорочується з 14,1 до 10,8 секунди. Однак головне нововведення — поява повноцінної гібридної версії. Відомо, що силова установка 1.6 HEV розвиває 138 к.с. і поєднується виключно з шестиступінчастою роботизованою коробкою передач, а інтенсивність рекуперативного гальмування можна регулювати за допомогою підрульових пелюсток.

Гібридна система зменшує об’єм багажника

Точних даних щодо спорядженої маси та динамічних характеристик поки що немає.

У європейських дилерських центрах Hyundai модель Bayon з'явиться на початку 2027 року.

Нагадаємо, що компанія Hyundai офіційно оприлюднила подробиці про новий Tucson.

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