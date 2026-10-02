Найпотужніший кросовер: Hyundai офіційно розкрив подробиці про новий Tucson (відео)

Компанія Hyundai Motor офіційно представила оновлений Tucson 2027 і продемонструвала, що змінила у своєму найпопулярнішому кросовері, який став уже п’ятим поколінням.

Він поєднує в собі філософію дизайну Art of Steel, гібридну силову установку з інтелектуальною ефективністю та передову інформаційно-розважальну систему нового покоління Pleos Connect, зазначається на сайті автовиробника. Оновлений автомобіль більше нагадує концепт-кар або місяцехід, ніж серійну модель.

Цей кросовер призначений для експортних ринків. Його продаж за межами Південної Кореї розпочнеться у 2027 році. У США очікується поява моделі XRT Pro, а європейська версія буде коротшою, і її характеристики поки що не розкрито.

Екстер'єр

Передня частина нового Tucson вирізняється світловою смугою, вертикальними денними ходовими вогнями та масивним, брутальним бампером із чорними нижніми решітками та затемненими блоками фар. Дизайнери Hyundai розвинули ідею кутастих форм, закладену в моделі четвертого покоління, і пішли ще далі, додавши квадратні розширювачі колісних арок та характерні панелі кузова.

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Кузов став довшим, ширшим і вищим порівняно з попередньою моделлю.

Габарити версії з подовженою колісною базою:

довжина — 4700 мм (+60 мм);

ширина — 1905 мм (+40 мм);

висота — 1685 мм (+20 мм).

Дизайн передньої частини нового Tucson сприяє підвищенню безпеки пішоходів та покращує захист у разі фронтального зіткнення.

Інженери збільшили кут відкривання дверей з 73 до 83 градусів, що полегшує доступ до салону та посадку.

Автомобіль доступний у чотирьох кольорах кузова: Ranger Green (зелений перламутр/матовий), Kodiak Blue (синій перламутр), Driftwood Gray (сірий матовий "металік"), Red Rock Orange (помаранчевий перламутр, також матовий).

Інтер'єр

Салон автомобіля вирізняється просторістю (запас простору над головою спереду — 1036 мм, простір для ніг ззаду — 1064 мм, ширина на рівні плечей спереду — 1470 мм).

Інтер'єр по-новому трактує мінімалізм, характерний для сегмента SUV. Передня панель має дворівневу архітектуру: горизонтальний верхній ярус забезпечує візуальний комфорт і чіткість сприйняття, а розташована нижче глибока відкрита ніша слугує місцем для зберігання речей.

З метою мінімізації відволікаючих факторів та зменшення когнітивного навантаження елементи керування розміщені в полі зору водія.

У салоні встановлено Pleos Connect — інформаційно-розважальну систему Hyundai Motor на базі Android Automotive OS (AAOS), яка поєднує основний сенсорний дисплей (діагоналлю 17 або 12,9 дюйма) з додатковим тонким екраном діагоналлю 9,9 дюйма. В її основі лежить Gleo AI — вбудований штучний інтелект, здатний розуміти природну мову та контекст запитів користувача, що дає змогу віддавати голосові команди.

Під центральним дисплеєм розташовані фізичні кнопки для часто використовуваних функцій (наприклад, керування клімат-контролем та аудіосистемою), що забезпечують інтуїтивне керування без необхідності відволікатися на сенсорний екран під час руху.

Для додаткової зручності в консоль вбудовано дві панелі для бездротової зарядки потужністю 15 Вт.

Розробники встановили в салоні сидіння Ergo Motion із пневматичною системою масажу поперекової зони та бічної підтримки, що використовує сім повітряних камер і дає змогу обирати ручний або автоматичний режим. Крім того, доступне сидіння Relaxation Comfort із чотириважільним механізмом, що дозволяє одним натисканням кнопки відхилити спинку на 10 градусів.

Розташований на рульовій колонці селектор трансмісії (система Shift-By-Wire) об’єднує функції вибору передач в одному інтуїтивно зрозумілому важелі, позбавляючи необхідності тягнутися до традиційного важеля на центральній консолі.

За клімат відповідає система Multi-Air Mode, а лобове скло оснащене підігрівом.

Що під капотом?

У базових і найдоступніших версіях Tucson п’ятого покоління використовуватимуться двигуни, вже знайомі за іншими моделями цієї марки: 1,6-літровий "турбочетвірка" та 2,0-літровий атмосферний двигун (вибір залежить від ринку збуту).

Потужність силових агрегатів коливається від 148 до 190 к.с., а крутний момент — від 191 до 264 Нм. Передбачено різні варіанти трансмісії: 6-ступінчаста "механіка", 7-ступінчастий "робот" з подвійним зчепленням, а також 6- і 8-ступінчасті автомати (проте поки що незрозуміло, які саме версії будуть запропоновані на ринку США).

Нові Tucson Hybrid та Tucson Plug-In Hybrid виглядають цікавіше, ніж стандартні бензинові моделі.

В основі обох гібридних модифікацій лежить 1,6-літровий турбодвигун, що працює в парі з електродвигуном. Звичайний гібрид (Tucson Hybrid) оснащений компактною батареєю ємністю 1,49 кВт·год і 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач; розгін з місця до 96 км/год (60 миль/год) займає у нього 8,5 секунди.

Потужність силової установки становить 233–242 к.с. (залежно від ринку), а крутний момент сягає значних 380 Нм.Базові версії отримають бензинові двигуни об'ємом 1,6 і 2,0 л потужністю від 150 до 193 к.с. Залежно від ринку будуть доступні 6-ступінчаста механічна коробка передач, 7-ступінчаста автоматизована коробка передач, а також 6- і 8-ступінчасті автоматичні коробки передач.

Версія PHEV зазнала суттєвих змін: тепер її силова установка розвиває 288 к. с. і 350 Н·м крутного моменту. Автомобіль пропонуватиметься виключно з шестиступінчастою трансмісією та повним приводом, що забезпечить розгін до 60 миль/год (97 км/год) за 7,9 секунди. Крім того, завдяки акумулятору ємністю 17,1 кВт·год запас ходу на електротязі становитиме 81 км.

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