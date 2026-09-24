"Розумне" авто: Hyundai оприлюднила подробиці про новий кросовер Bayon

Компанія Hyundai Motor India Limited (HMIL) розпочала прийом замовлень на свій новий "інтелектуальний" кросовер (Intelligent Utility Vehicle) — Hyundai Bayon.

Перші рендери нового автомобіля були опубліковані тижнем раніше, а тепер оголошено терміни початку продажів, які стартують у святковий сезон цього року, повідомляє Hyundai.

Цей кросовер вироблятимуть в Індії та для індійського ринку, що позначилося на його комплектації.

Зокрема, автомобіль створено на базі вдосконаленої глобальної платформи K (Global K Enhanced Platform) і спроектовано з урахуванням індійських стандартів безпеки.

Екстер'єр

Цей кросовер, створений для впевненого керування в повсякденних умовах, має прогресивний дизайн, що відповідає світовим трендам. Він гармонійно поєднує атлетичні пропорції з вишуканими стилістичними рішеннями.

Видео дня

Hyundai Bayon вирізняється спортивним ребристим капотом, футуристичною передньою частиною та фірмовими світлодіодними денними ходовими вогнями H-Edge.

Широку "посадку", характерну для кросоверів, підкреслюють геометричні колісні арки, захисні накладки на дверях та рейлінги мостового типу.

Крім того, він має горизонтально-вертикальний дизайн фар та двоколірні легкосплавні диски з шинами 215/55 R17.

Габарити

Це середньорозмірний кросовер довжиною майже 4,2 метра, і він займе місце між Venue та Creta в модельному ряді компанії в Індії. Його ширина — 1775 см, висота — 1490 см, колісна база — 2580 см.

Дорожній просвіт становить від 165 до 183 см залежно від коліс.

"Розумна" начинка

Hyundai Bayon створено в рамках філософії Intelligence That Moves ("Інтелект у русі"). Завдяки вбудованому голосовому помічнику на базі генеративного штучного інтелекту він поєднує передові технології, можливості підключення та системи безпеки.

Що під капотом

Hyundai Bayon буде оснащуватися бензиновим двигуном із можливістю вибору між механічною коробкою передач та інтелектуальною безступінчастою трансмісією (IVT). Найімовірніше, це буде атмосферний 1,5-літровий бензиновий двигун, аналогічний тому, що встановлюється в Hyundai Creta, з максимальною потужністю 115 кінських сил і максимальним крутним моментом 144 Нм.

Компанія Hyundai заявила, що вибір бензинового двигуна зумовлений прагненням забезпечити плавну роботу, швидку реакцію та паливну економічність у повсякденній експлуатації. Раніше ходили чутки про те, що автомобіль буде пропонуватися з двигуном, що працює на стисненому природному газі (СПГ), з баком, розташованим під шасі, але ця інформація офіційно не підтверджена.

Глобальна версія Hyundai Bayon дебютує на європейському ринку на Паризькому автосалоні 2026 року, що відкриється 12 жовтня.

Нагадаємо, що компанія Hyundai вперше продемонструвала свій бестселер Tucson 2027 та його нову версію.

Також повідомлялося, що Hyundai заполонить ринок новими автомобілями різних класів.