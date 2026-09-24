Умное авто: Hyundai раскрыла подробности о новом кроссовере Bayon

Компания Hyundai Motor India Limited (HMIL) начала прием заказов на свой новый "интеллектуальный" кроссовер (Intelligent Utility Vehicle) — Hyundai Bayon.

Первые рендеры нового авто были опубликованы неделей ранее, теперь же объявлены сроки начала продаж, которые стартуют в праздничный сезон этого года, сообщает Hyundai.

Производить кроссовер будут в Индии и для индийского рынка, что отразилось на его комплектации.

В частности, автомобиль создан на базе усовершенствованной глобальной платформы K (Global K Enhanced Platform) и спроектирован с учетом индийских стандартов безопасности.

Экстерьер

Созданный для уверенного вождения в повседневных условиях, кроссовер имеет прогрессивный дизайн, соответствующий мировым трендам. Он гармонично сочетает атлетичные пропорции с изысканными стилистическими решениями.

Видео дня

Hyundai Bayon отличается спортивным ребристым капотом, футуристичной передней частью и фирменными светодиодными дневными ходовыми огнями H-Edge.

Широкую "посадку", характерную для кроссоверов, подчеркивают геометрические колесные арки, защитные накладки на дверях и рейлинги мостового типа.

Кроме того, он имеет горизонтально-вертикальный дизайн фар и двухцветные легкосплавные диски с шинами 215/55 R17.

Габариты

Это среднеразмерный кроссовер длиной почти 4,2 метра, и он займет место между Venue и Creta в модельном ряду компании в Индии. Его ширина — 1775 см, высота — 1490 см, колесная база — 2580 см.

Дорожный просвет составляет от 165 до 183 см в зависимости от колес.

"Умная" начинка

Hyundai Bayon создан в рамках философии "Intelligence That Moves" ("Интеллект в движении"). Благодаря встроенному голосовому помощнику на базе генеративного искусственного интеллекта, он объединяет передовые технологии, возможности подключения и системы безопасности.

Что под капотом

Hyundai Bayon будет оснащаться бензиновым двигателем с возможностью выбора между механической коробкой передач и интеллектуальной бесступенчатой ​​трансмиссией (IVT). Скорее всего, это будет атмосферный 1,5-литровый бензиновый двигатель, аналогичный тому, что устанавливается в Hyundai Creta, с максимальной мощностью 115 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 144 Нм.

Компания Hyundai заявила, что выбор бензинового двигателя обусловлен стремлением к плавной работе, быстрой реакции и топливной экономичности в повседневной эксплуатации. Ранее ходили слухи о том, что автомобиль будет предлагаться с двигателем, работающим на сжатом природном газе (СПГ), с баком, расположенным под шасси, но эта информация официально не подтверждена.

Глобальная версия Hyundai Bayon дебютирует на европейском рынке на Парижском автосалоне 2026 года, который откроется 12 октября.

Напомним, Hyundai впервые показала свой бестселлер Tucson 2027 и его новую версию.

Также сообщалось, что Hyundai наводнит рынок новыми авто разных классов.