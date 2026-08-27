Более 100 моделей: Hyundai наводнит рынок новыми авто разных классов (фото)

Концерн Hyundai Motor приступил к масштабному обновлению своей линейки. В ближайшие четыре года планируют представить сотню новых моделей.

Новая стратегия Hyundai Motor до 2030 года была обнародована на встрече СЕО концерна с инвесторами. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Hyundai готовит более сотни новых и обновленных моделей Фото: Hyundai

В целом, за четыре года планируется представить 100 новых и обновлённых моделей. Большинство из них — Hyundai, однако также будет представлено более двух десятков моделей Genesis (это позволит увеличить продажи премиального бренда до 370 000 авто в год).

В Европе ожидаются электрокроссоверы, городские автомобили и электромобили Фото: Hyundai

Анонсировано 58 новинок для Северной Америки, 41 — для европейского рынка, 49 — для Южной Кореи, 26 — для Индии и 22 — для Китая (отдельные модели дебютируют на нескольких рынках). Часть из них уже была представлена — речь идет об электромобилях Hyundai Ioniq 3 и Ioniq V, а также о новых Hyundai Tucson, Elantra и Grandeur.

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Hyundai Kona

Среди анонсированных новинок — Hyundai Kona третьего поколения, а также гибридные версии кроссоверов Hyundai Santa Fe и Genesis с бензиновым генератором (EREV) и запасом хода 1000 км.

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Кроме того, для Европы обещали компактные электромобили, новый Hyundai i20, семейный электрокроссовер и два электрофургона. В Америке появятся рамный внедорожник и большой фургон.

Hyundai Elantra Фото: Hyundai

В Китае будут представлены несколько электрокроссоверов разных размеров, а также электрический семейный седан и минивэн. В Индии ожидаются премьеры новых моделей Hyundai Creta и i10, а также субкомпактного электромобиля А-класса.

Hyundai Ioniq V Фото: Hyundai

Также запланированы новые модели N-серии с различными типами привода — как электрические, так и с двигателями внутреннего сгорания. Их планируется производить в количестве 100 000 единиц в год.

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