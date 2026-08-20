Корейский Rolls-Royce: дебютировал самый дорогой и роскошный электрокар от Hyundai (фото)
Новый Genesis GV90 стал флагманским электромобилем концерна Hyundai. Большой 657-сильный кроссовер отличается роскошным салоном с подогревом пола и дверями, как у Rolls-Royce.
Электромобиль Genesis GV90 был представлен в Сан-Франциско и вскоре поступит в продажу по цене примерно от 100 000 долларов. Подробности о нем были опубликованы на сайте премиального подразделения Hyundai Motor.
Дизайн Genesis GV90 2027
При создании автомобиля дизайнеры черпали вдохновение в традиционной корейской лунной керамике, поэтому кроссовер Genesis GV90 отличается плавными формами кузова. Он получил фирменную тоненькую оптику Genesis, а передняя часть имитирует характерный "клюв" радиаторной решетки, который можно увидеть на бензиновых автомобилях марки.
Топовая версия Genesis GV90 Neolun получила 24-дюймовые кованые диски, а также отличается своей "фишкой" — задними дверями с электроприводом, которые открываются против направления движения (как у Rolls-Royce). Центральные стойки крыши отсутствуют, поэтому автомобиль получил дополнительные элементы жесткости — специальный алюминиевый каркас.
Электромобиль Genesis GV90 — первая модель на новой платформе eMP. Это самый большой кроссовер Hyundai Motor.
Размеры Genesis GV90 2027:
- длина — 5285 мм;
- ширина — 2030 мм;
- высота — 1815 мм;
- колесная база — 3245 мм.
Салон и комплектация Genesis GV90 2027
В отделке салона сочетаются кожа и дерево, а в Genesis GV90 Neolun также использованы дорогой кашемир и декоративный камень. Некоторые переключатели украшены хрусталём.
У электромобиля нет приборной панели (зато есть проекция на лобовое стекло), но он оснащен огромным центральным тачскрином мультимедийной системы Pleos с диагональю 23,6 дюйма. На стоянке этот экран может выдвигаться и увеличиваться до 24,6 дюймов для просмотра видео.
Стандартная модель — семиместная, а вот новый Genesis GV90 Neolun предлагается в вариантах на четыре и шесть мест. Передние кресла оснащены 15 воздушными камерами, а при необходимости их можно развернуть и превратить салон в лаунж-зону. Сиденья первых двух рядов имеют электропривод, подогрев и вентиляцию, а передние — ещё и массаж.
Кроме того, для этой модели предлагается панорамная крыша с регулируемой степенью затемнения, парковочный автопилот с дистанционным управлением, холодильник, подогрев подлокотников, акустическая система Bang&Olufsen с 25 динамиками, электроприводы штор на окна и рулевой колонки. В варианте Neolun даже установили деревянный пол с подогревом. Стандартным оборудованием являются 12 подушек безопасности, одну из которых впервые в мире установили в крыше — она срабатывает при опрокидывании.Важно
Электрокроссовер Genesis GV90, характеристики
Новый Genesis GV90 2027 получил полноприводную электрическую силовую установку, развивающую 657 к. с. и 800 Н∙м. Большая батарея ёмкостью 123,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода примерно в 500 км, а её быстрая зарядка до 80% (мощностью 350 кВт) занимает всего 22 минуты.
Кроссовер Genesis GV90 оснащен самоблокирующимися дифференциалами спереди и сзади, а также пневмоподвеской, адаптивными амортизаторами и управляемыми задними колесами. Кроме того, разработчики делают акцент на усиленной шумоизоляции салона электромобиля.
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