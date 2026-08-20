Корейський Rolls-Royce: дебютував найдорожчий і найрозкішніший електрокар від Hyundai (фото)

Новий Genesis GV90 став флагманським електромобілем концерну Hyundai. Великий 657-сильний кросовер має дорогий салон із підігрівом підлоги та двері як у Rolls-Royce.

Електромобіль Genesis GV90 презентували в Сан-Франциско і невдовзі він надійде в продаж за ціною приблизно від 100 000 доларів. Його подробиці розкрили на сайті преміального підрозділу Hyundai Motor.

Genesis GV90 сягає понад 5,2 м завдовжки Фото: Genesis

Дизайн Genesis GV90 2027

Дизайнери при створенні авто надихалися традиційною місячною керамікою Кореї, тому кросовер Genesis GV90 має плавні форми кузова. Він отримав фірмову тоненьку оптику Genesis, а передня частина імітує характерний "дзьоб" радіаторної решітки, який можна побачити на бензинових авто марки.

Топова версія Genesis GV90 Neolun отримала 24-дюймові ковані диски, а також має свою "фішку" — задні двері з електроприводом, які відкриваються проти руху (як у Rolls-Royce). Центральні стійки даху відсутні, тому авто отримало додаткові елементи жорсткості — спеціальний алюмінієвий каркас.

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У варіанті Neolun задні двері відкриваються проти руху Фото: Genesis

Електромобіль Genesis GV90 — перша модель на новій платформі еМР. Це найбільший кросовер Hyundai Motor.

Розміри Genesis GV90 2027:

довжина — 5285 мм;

ширина — 2030 мм;

висота — 1815 мм;

колісна база — 3245 мм.

Передній дисплей висувний і може збільшуватися Фото: Genesis

Салон і комплектація Genesis GV90 2027

У внутрішньому оздобленні поєднуються шкіра та дерево, а у Genesis GV90 Neolun також використали дорогий кашемір і декоративний камінь. Деякі перемикачі оздобили кришталем.

Електрокар не має панелі приладів (зате є проєкція на лобове скло), але отримав величезний центральний тачскрін мультимедійної системи Pleos із діагоналлю 23,6 дюйма. На стоянці цей екран може висунутися і збільшитися до 24,6 дюймів для перегляду відео.

В оздобленні використали шкіру, дерево та кашемір Фото: Genesis

Стандартна модель є семимісною, а от новий Genesis GV90 Neolun пропонують у варіантах на чотири та шість місць. Передні крісла мають 15 камер із повітрям, а за потреби їх можна розвернути і перетворити салон на лаунж-зону. Сидіння перших двох рядів мають електропривід, підігрів і вентиляцію, а передні — мають ще й масаж.

Крім того, для моделі пропонують панорамний дах зі змінним тонуванням, паркувальний автопілот із дистанційним керуванням, холодильник, підігрів підлокітників, акустику Bang&Olufsen із 25 динаміками, електроприводи шторок на вікна і кермової колонки. У варіанті Neolun навіть встановили дерев'яну підлогу з підігрівом. Стандартними є 12 подушок безпеки, одну з яких вперше у світі встановили в даху — вона спрацьовує при перевертанні.

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Електрокросовер Genesis GV90, характеристики

Новий Genesis GV90 2027 отримав повнопривідну електричну установку, яка розвиває 657 к. с. і 800 Н∙м. Велика батарея ємністю 123,5 кВт∙год забезпечує запас ходу приблизно в 500 км, а її швидка зарядка на 80% (потужністю 350 кВт) займає лише 22 хвилини.

Передні сидіння можна розвернути Фото: Genesis

Кросовер Genesis GV90 оснащений самоблокувальними диференціалами спереду та ззаду, а також пневмопідвіскою, адаптивними амортизаторами і керованими задніми колесами. Крім того, розробники акцентують на посиленій шумоізоляції салону електрокара.

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