Понад 100 моделей: Hyundai наповнить ринок новими авто різних класів (фото)

Концерн Hyundai Motor почав масштабне оновлення своєї лінійки. У найближчі чотири роки планують представити сотню нових моделей.

Нову стратегію Hyundai Motor до 2030 року оприлюднили на зустрічі CEO концерну з інвесторами. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Hyundai готує понад сотню нових та оновлених моделей Фото: Hyundai

Загалом, за чотири роки планують презентувати 100 нових та оновлених моделей. Більшість із них — Hyundai, проте також представлять понад два десятки Genesis (це дозволить збільшити продажі преміального бренду до 370 000 авто на рік).

В Європі очікуються електричні кросовери, міські авто та вени Фото: Hyundai

Анонсовано 58 новинок для Північної Америки, 41 — для європейського ринку, 49 — для Південної Кореї, 26 — для Індії та 22 — для Китаю (окремі моделі дебютують на кількох ринках). Частину з них уже показали — мова йде про електромобілі Hyundai Ioniq 3 та Ioniq V, а також нові Hyundai Tucson, Elantra та Grandeur.

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Hyundai Kona

Серед анонсованих новинок — Hyundai Kona третього покоління, а також гібридні версії кросоверів Hyundai Santa Fe і Genesis із бензиновим генератором (EREV) та запасом ходу 1000 км.

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Крім того, для Європи пообіцяли компактні електрокари, новий Hyundai i20, сімейний електрокросовер та два електровени. В Америці з'явиться рамний позашляховик та великий фургон.

Hyundai Elantra Фото: Hyundai

У Китаї презентують кілька електрокросоверів різних розмірів, а також електричні сімейний седан та мінівен. В Індії очікуються прем'єри нових Hyundai Creta та i10, а також субкомпактний електрокар А-класу.

Hyundai Ioniq V Фото: Hyundai

Також заплановані нові заряджені моделі N-серії — як електричні, так і з двигунами внутрішнього згоряння. Їх планують виготовляти по 100 000 одиниць на рік.

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