Позашляховий лімузин: Hyundai представила розкішний великий кросовер (фото)

Новий Hyundai Palisade другого покоління отримав топову дорогу версію High Roof. Великий кросовер став просторішим і розкішнішим.

Кросовер Hyundai Palisade High Roof презентували в Південній Кореї. Про автомобіль розповіли на сайті виробника.

Назва High Roof ("Високий дах") вказує на те, що висоту Hyundai Palisade збільшили на 240 мм (до 2005 мм) за рахунок нарощення даху. Крім того, кросовер отримав 21-дюймові диски.

Підсвітка стелі імітує зоряне небо Фото: Hyundai Комплектація включає 21,4-дюймовий монітор для задніх пасажирів Фото: Hyundai

Салон Hyundai Palisade High Roof просторіший. Усередині покращили оздоблення і постелили нові килимки, а підсвічування стелі тепер імітує зоряне небо (як у Rolls-Royce). Крім того, встановили великий 21,4-дюймовий монітор для задніх пасажирів і лампи для читання, а за доплату пропонують консоль із бездротовими зарядками на другому ряді, очищувач повітря, підсклянники з вентиляцією і підігрівом.

Відео дня

Новий Hyundai Palisade High Roof пропонують у модифікаціях із 2,5-літровою турбочетвіркою — чисто бензиновій на 281 к. с. та гібридній 334 сильній.

Важливо

Розкішний гігант: тест-драйв нового кросовера Hyundai Palisade

Ціна Hyundai Palisade High Roof у Південній Кореї становить 72 440 000 вон ($52 270), тобто він на 60% дорожчий за базову модель, яка на батьківщині коштує від 44 780 000 вон ($32 300).

До речі, нещодавно дебютував найдорожчий і найрозкішніший кросовер від Hyundai з дверима як у Rolls-Royce.

Також Фокус розповідав про оригінальний електромобіль Hyundai за $17 800 у стилі Lamborghini.