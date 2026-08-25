Внедорожный лимузин: Hyundai представила роскошный большой кроссовер (фото)

Новый Hyundai Palisade второго поколения получил топовую дорогую версию High Roof. Большой кроссовер стал более просторным и роскошным.

Кроссовер Hyundai Palisade High Roof презентовали в Южной Корее. Об автомобиле рассказали на сайте производителя.

Название High Roof ("Высокая крыша") указывает на то, что высоту Hyundai Palisade увеличили на 240 мм (до 2005 мм) за счет наращивания крыши. Кроме того, кроссовер получил 21-дюймовые диски.

Подсветка потолка имитирует звездное небо Фото: Hyundai Комплектация включает 21,4-дюймовый монитор для задних пассажиров. Фото: Hyundai

Салон Hyundai Palisade High Roof более просторный. Внутри улучшили отделку и постелили новые коврики, а подсветка потолка теперь имитирует звездное небо (как у Rolls-Royce). Кроме того, установили большой 21,4-дюймовый монитор для задних пассажиров и лампы для чтения, а за доплату предлагают консоль с беспроводными зарядками на втором ряду, воздухоочиститель, подстаканники с вентиляцией и подогревом.

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Новый Hyundai Palisade High Roof предлагают в модификациях с 2,5-литровой турбочетверкой – чисто бензиновой на 281 л. с. и гибридной 334 сильной.

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Цена Hyundai Palisade High Roof в Южной Корее составляет 72 440 000 вон ($52 270), то есть он на 60% дороже базовой модели, которая на родине стоит от 44 780 000 вон ($32 300).

Кстати, недавно дебютировал самый дорогой и роскошный кроссовер от Hyundai с дверьми как у Rolls-Royce.

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