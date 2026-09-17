Младший брат Tucson: недорогой кроссовер Hyundai для Европы показали до презентации (фото)

Кроссовер Hyundai Bayon в скором времени сменит поколение. Новая модель будет больше, мощнее и выразительнее внешне.

Новый Hyundai Bayon дебютирует через несколько недель, а пока опубликованы первые рендеры модели. Подробности о ней раскрыли на сайте Carscoops.

На передней панели установлены два 12,3-дюймовых экрана Фото: Hyundai

Hyundai Bayon 2027 представят в Индии, поскольку в этой стране планируется начать его производство. Модель расширит географию продаж, однако ключевым для неё по-прежнему останется европейский рынок (для Европы автомобили собирают в Турции).

Судя по рендерам, кроссовер Hyundai Bayon будет больше своего предшественника и существенно изменится внешне. Его угловатый дизайн выполнен в стилистике Art of Steel, как и у нового Hyundai Tucson 2027. У него расширенные крылья, высокий капот, широкие задние стойки крыши и тонкая диодная оптика.

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В салоне на приборной панели будут установлены два 12,3-дюймовых экрана. В то же время на фотографиях видно, что в автомобиле останется немало физических переключателей.

Hyundai Bayon получит новые двигатели Фото: carscoops.com

В основе Hyundai Bayon 2027 лежит платформа хэтчбека i20 нового поколения. Для европейской версии модели готовят новый, более мощный турбодвигатель объемом 1,2 л с "мягкой" гибридной установкой, а вот в Индии кроссовер получит ещё и 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 115 сил.

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