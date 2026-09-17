Молодший брат Tucson: недорогий кросовер Hyundai для Європи показали до презентації (фото)

Кросовер Hyundai Bayon невдовзі змінить покоління. Нова модель буде більшою, потужнішою та виразнішою на вигляд.

Новий Hyundai Bayon дебютує за кілька тижнів, а поки опублікували перші рендери моделі. Її подробиці розкрили на сайті Carscoops.

На передній панелі встановлено два 12,3-дюймових екрани Фото: Hyundai

Hyundai Bayon 2027 презентують в Індії, адже в цій країні планують почати його виробництво. Модель розширить свою географію, проте ключовим для неї все ж залишиться європейський ринок (для Європи авто збирають у Туреччині).

Судячи з рендерів, кросовер Hyundai Bayon буде більшим за попередника та суттєво зміниться зовні. Його рубаний дизайн витриманий у стилістиці Art of Steel як і в нового Hyundai Tucson 2027. У нього розширені крила, високий капот, широкі задні стійки даху та тонка діодна оптика.

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У салоні на передній панелі встановлять два 12,3-дюймових екрани. Разом із тим, на зображеннях можна помітити, що авто збереже чимало фізичних перемикачів.

Hyundai Bayon отримає нові двигуни Фото: carscoops.com

В основі Hyundai Bayon 2027 лежить платформа хетчбека i20 нового покоління. Для європейського варіанта моделі готують новий потужніший турбомотор обємом 1,2 л із "м'якою" гібридною установкою, а от в Індії кросовер отримає ще й 1,5-літровий атмосферний двигун на 115 сил.

Раніше Фокус розповідав, що на європейський ринок вийде недорогий кросовер Nissan із витратою 3,9 л на 100 км.

Також ми писали про електричний фургон Hyundai із запасом ходу 450 км.