Дешевший за Qashqai: в Європі з'явиться кросовер Nissan із витратою 3,9 л на 100 км (фото)

Компактний кросовер Nissan Kicks уперше вийде на європейський ринок. Недорогу модель запропонують в економній гібридній версії.

Новий Nissan Kicks другого покоління невдовзі почнуть виробляти на підприємстві в Сандерленді (Велика Британія) та продавати в Європі. Про це повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.

Кросовер запропонують у гібридному виконанні e-Power Фото: Nissan

У модернізацію британського заводу Nissan планують вкласти 170 мільйонів фунтів стерлінгів ($229 млн). Наразі кросовер Nissan Kicks випускають у Японії, Бразилії та Мексиці й продають у 70 країнах світу. Випущено вже 1,8 мільйона цих авто, проте модель раніше ніколи не була представлена на європейському ринку.

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Nissan Kicks 2026 сягає 4365 мм завдовжки, тобто він займе нішу між моделями Juke та Qashqai. Саме в Nissan Juke для моделі запозичили платформу CMF-B. Зазначено, що його продаватимуть у Європі виключно в гібридному виконанні e-Power, хоча, приміром, в США доступна 2,0-літрова бензинова версія моделі.

Nissan Kicks займе нішу між Juke та Qashqai Фото: Nissan

Гібрид Nissan Kicks e-Power у передньопривідному виконанні оснащений 143-сильним електромотором, який обертає колеса, та 1,4-літровим бензиновим двигуном на 98 к. с., який виконує роль генератора. У повнопривідній версії встановлено ще один 68-сильний електромотор на задній вісі. Середня витрата пального становить 3,9 л на 100 км із переднім приводом та 4,6 л/100 км — із повним.

До речі, невдовзі презентують найдешевший електромобіль Nissan, який назвали Pixo.

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