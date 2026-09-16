Дешевший за Qashqai: в Європі з'явиться кросовер Nissan із витратою 3,9 л на 100 км (фото)
Компактний кросовер Nissan Kicks уперше вийде на європейський ринок. Недорогу модель запропонують в економній гібридній версії.
Новий Nissan Kicks другого покоління невдовзі почнуть виробляти на підприємстві в Сандерленді (Велика Британія) та продавати в Європі. Про це повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.
У модернізацію британського заводу Nissan планують вкласти 170 мільйонів фунтів стерлінгів ($229 млн). Наразі кросовер Nissan Kicks випускають у Японії, Бразилії та Мексиці й продають у 70 країнах світу. Випущено вже 1,8 мільйона цих авто, проте модель раніше ніколи не була представлена на європейському ринку.Важливо
Nissan Kicks 2026 сягає 4365 мм завдовжки, тобто він займе нішу між моделями Juke та Qashqai. Саме в Nissan Juke для моделі запозичили платформу CMF-B. Зазначено, що його продаватимуть у Європі виключно в гібридному виконанні e-Power, хоча, приміром, в США доступна 2,0-літрова бензинова версія моделі.
Гібрид Nissan Kicks e-Power у передньопривідному виконанні оснащений 143-сильним електромотором, який обертає колеса, та 1,4-літровим бензиновим двигуном на 98 к. с., який виконує роль генератора. У повнопривідній версії встановлено ще один 68-сильний електромотор на задній вісі. Середня витрата пального становить 3,9 л на 100 км із переднім приводом та 4,6 л/100 км — із повним.
До речі, невдовзі презентують найдешевший електромобіль Nissan, який назвали Pixo.
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