Дешевле, чем Qashqai: в Европе появится кроссовер Nissan с расходом 3,9 л на 100 км (фото)

Компактный кроссовер Nissan Kicks впервые появится на европейском рынке. Недорогую модель предложат в экономичной гибридной версии.

Новый Nissan Kicks второго поколения вскоре начнут производить на заводе в Сандерленде (Великобритания) и продавать в Европе. Об этом сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.

Кроссовер будет доступен в гибридной версии e-Power Фото: Nissan

В модернизацию британского завода Nissan планируется вложить 170 миллионов фунтов стерлингов ($229 млн). В настоящее время кроссовер Nissan Kicks выпускается в Японии, Бразилии и Мексике и продается в 70 странах мира. Уже выпущено 1,8 миллиона таких автомобилей, однако ранее эта модель никогда не была представлена на европейском рынке.

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Nissan Kicks 2026 достигает в длину 4365 мм, то есть он займёт нишу между моделями Juke и Qashqai. Именно у Nissan Juke для этой модели позаимствовали платформу CMF-B. Отмечается, что в Европе он будет продаваться исключительно в гибридном варианте e-Power, хотя, например, в США доступна 2,0-литровая бензиновая версия модели.

Nissan Kicks займет нишу между Juke и Qashqai Фото: Nissan

Гибрид Nissan Kicks e-Power в переднеприводном исполнении оснащен 143-сильным электромотором, приводящим в движение колеса, и 1,4-литровым бензиновым двигателем на 98 л. с., выполняющим роль генератора. В полноприводной версии установлен ещё один 68-сильный электромотор на задней оси. Средний расход топлива составляет 3,9 л на 100 км с передним приводом и 4,6 л/100 км — с полным.

Кстати, вскоре состоится презентация самого дешевого электромобиля Nissan, получившего название Pixo.

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