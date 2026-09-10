Nissan готовит премьеру самого маленького электрокара: как назвали модель

23 сентября компания Nissan представит свой самый маленький электрический автомобиль Nissan Pixo.

Эта модель тесно связана с Renault Twingo Electric и недавно анонсированным Dacia Spring, сообщает Еlectrive.

Еще в прошлом году стало известно, что Nissan готовит новый полностью электрический микрокар для европейского рынка, который займет нишу ниже модели Nissan Micra (родственной Renault 5).

Хотя некоторое время ходили слухи о названии Wave, теперь подтвердилось возрождение имени Nissan Pixo. Микрокар с таким же названием, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, продавался в период с 2009 по 2013 год. Он был создан на базе Suzuki Alto и производился в Индии.

Особых подробностей о малютке производитель не разглашает, однако интригует, что этот автомобиль привнесет "свежий и жизнерадостный характер" в сегмент компактных электромобилей.

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"Созданный для современной городской жизни, он сочетает в себе компактные габариты, интуитивно понятные технологии и узнаваемый дизайн Nissan, делая ежедневные поездки по городу легкими и приятными. PIXO знаменует собой возвращение Nissan в европейский сегмент A, предлагая клиентам по всему региону новый и более доступный вариант электромобиля для повседневного использования", — говорят о новинке в компании.

Несмотря на то, что в свежем релизе Nissan, как уже говорилось выше, не раскрывает технические детали авто, давно известно, что полностью электрический микрокар будет создан на базе Renault Twingo Electric и платформы RGEV Small (ранее известной как AmpR Small).

В связи с этим технические характеристики, вероятно, будут схожими: длина электрического Twingo составляет 3,79 метра, а базовая версия оснащается аккумулятором емкостью 27,5 кВт·ч. В сочетании с передним приводом и электродвигателем мощностью 60 кВт автомобиль обеспечивает запас хода в 262 км.

Как и недавно представленный Dacia Spring второго поколения (также созданный на базе Twingo Electric и платформы RGEV Small и имеющий длину 3,85 метра), Nissan Pixo будет производиться на заводе Renault в городе Ново-Место (Словения).

Это решение стало следствием заявления, сделанного Nissan и Renault в марте 2025 года в ходе реорганизации их партнерства. В нем прямо указывалось, что начиная с 2026 года Renault будет разрабатывать и выпускать для Nissan модель, созданную на базе нового электрического Twingo. Цель такого сотрудничества — сокращение затрат и сроков разработки для обеих компаний. При этом дизайн Nissan Pixo японский автопроизводитель разрабатывал самостоятельно.

Напомним, новый электромобиль Nissan Wave впервые заметили во время испытаний.

Также сообщалось, что в Украине заметили культовый недорогой спорткар Nissan.