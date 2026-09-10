Nissan готує прем'єру найменшого електромобіля: як назвали модель

23 вересня компанія Nissan представить свій найменший електромобіль — Nissan Pixo.

Ця модель тісно пов’язана з Renault Twingo Electric та нещодавно анонсованою Dacia Spring, повідомляє Electrive.

Ще минулого року стало відомо, що Nissan готує новий повністю електричний мікроавтомобіль для європейського ринку, який займе нішу нижче за модель Nissan Micra (споріднену з Renault 5).

Хоча деякий час ходили чутки про назву Wave, тепер підтвердилося повернення назви Nissan Pixo. Мікрокар з такою ж назвою, оснащений двигуном внутрішнього згоряння, продавався у період з 2009 по 2013 рік. Він був створений на базі Suzuki Alto і вироблявся в Індії.

Виробник не розголошує особливих подробиць про цей малюк, проте інтригує тим, що цей автомобіль привнесе "свіжий і життєрадісний характер" у сегмент компактних електромобілів.

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"Створений для сучасного міського життя, він поєднує в собі компактні розміри, інтуїтивно зрозумілі технології та впізнаваний дизайн Nissan, роблячи щоденні поїздки містом легкими та приємними. PIXO знаменує повернення Nissan у європейський сегмент A, пропонуючи клієнтам у всьому регіоні новий і більш доступний варіант електромобіля для повсякденного використання", — кажуть про новинку в компанії.

Незважаючи на те, що в останньому прес-релізі Nissan, як уже зазначалося вище, не розкриває технічних деталей автомобіля, давно відомо, що повністю електричний мікроавтомобіль буде створено на базі Renault Twingo Electric та платформи RGEV Small (раніше відомої як AmpR Small).

У зв’язку з цим технічні характеристики, ймовірно, будуть схожими: довжина електричного Twingo становить 3,79 метра, а базова версія оснащена акумулятором ємністю 27,5 кВт·год. У поєднанні з переднім приводом та електродвигуном потужністю 60 кВт автомобіль забезпечує запас ходу в 262 км.

Як і нещодавно представлена Dacia Spring другого покоління (що також створена на базі Twingo Electric та платформи RGEV Small і має довжину 3,85 метра), Nissan Pixo вироблятиметься на заводі Renault у місті Ново-Место (Словенія).

Це рішення стало наслідком заяви, зробленої компаніями Nissan і Renault у березні 2025 року в ході реорганізації їхнього партнерства. У ній прямо зазначалося, що починаючи з 2026 року Renault розроблятиме та випускатиме для Nissan модель, створену на базі нового електричного Twingo. Мета такої співпраці — скорочення витрат і термінів розробки для обох компаній. При цьому дизайн Nissan Pixo японський автовиробник розробляв самостійно.

Нагадаємо, новий електромобіль Nissan Wave вперше помітили під час випробувань.

Також повідомлялося, що в Україні помітили культовий недорогий спорткар Nissan.