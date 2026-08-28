Футуристичный и электрический: Hyundai выпустила фургон с запасом хода 450 км (фото)
Линейку Hyundai Staria пополнил электрический фургон. Коммерческий автомобиль с футуристическим дизайном способен преодолеть 450 км без подзарядки.
Новый Hyundai Staria Electric Cargo с осени выйдет на европейский рынок и будет представлен на автосалоне в Париже. Об этом сообщает сайт Motor.es.
Как и электрический минивэн Hyundai Staria, версия Electric Cargo оснащена 800-вольтной силовой установкой с 218-сильным двигателем и аккумулятором ёмкостью 84 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч занимает 8,6 с, а запас хода составляет 450 км. Быстрая зарядка (мощностью 350 кВт) до 80 % занимает 20 минут.
Отличить электромобиль Hyundai Staria Electric Cargo от стандартного фургона можно по несколько иному переднему бамперу. В 2,5-метровом грузовом отсеке можно перевозить багаж массой до 1040 кг.
Базовая комплектация Hyundai Staria Electric Cargo включает два экрана на передней панели, климат-контроль, камеру, парктроник, адаптивный круиз-контроль, а также системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.
Самый дорогой вариант Elite включает в себя навигацию, беспроводную зарядку для смартфонов, систему полуавтономного вождения, режим внешнего аккумулятора, подогрев сидений и рулевого колеса.
Ранее Фокус сообщал, что Hyundai представит более 100 новых моделей к 2030 году.
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