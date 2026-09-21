Hyundai впервые показала свой бестселлер Tucson 2027 и его новую версию (фото, видео)

Южнокорейский автопроизводитель, компания Hyundai, представил местным СМИ обновленный кроссовер Tucson пятого поколения и его версию XRT. Европейская премьера этого кроссовера сегмента C состоится на Парижском автосалоне (Mondial de l'Auto) в октябре 2026 года.

Ранее в сети уже мелькали первые кадры новинки, которая получила угловатый облик, а теперь следующая модель показана официально, сообщает Carscoops. Более того, Hyundai поделился подробностями касательно того, каким будет внедорожник 2027 модельного года.

Hyundai Tucson и Hyundai Tucson XRT 2027 Фото: carscoops.com

Экстерьер

Совершенно новый Hyundai Tucson отличается увеличенными габаритами и более брутальным, "внедорожным" дизайном экстерьера, перекликающимся со стилистикой других моделей — например, новой Avante (известной в Европе и Северной Америке как Elantra).

Размеры Hyundai Tucson 2027

длина — 4700 мм;

ширина — 1905 мм;

высота — 1685 мм;

колесная база — 2785 мм.

Видео дня

Учитывая, что новый Tucson стал на 60 мм длиннее и на 40 мм шире предшественника, а парковочные места просторнее не становятся, производители оснастили его полезной технологической функцией, которая может выручить в сложной ситуации. Она называется Memory Reverse Assist ("Система помощи при выезде задним ходом с запоминанием маршрута").\

Как следует из названия, она помогает выехать с парковочного места. Tucson запоминает траекторию, по которой вы заезжали на парковку, и затем использует эти данные, чтобы самостоятельно выехать обратно — без необходимости касаться руля.

Увеличенная на 30 мм колесная база (теперь она составляет 2785 мм) обещает больше пространства для ног задних пассажиров, а более высокая и плоская крыша увеличивает запас над головой во втором ряду на 29 мм. Посадка и высадка также должны стать удобнее, поскольку двери теперь открываются на 10 градусов шире.

Дизайн-концепция Art of Steel ("Искусство стали"), реализованная в Tucson 2027 модельного года, знаменует собой серьезный отход от прежнего стиля модели. Новый облик напоминает концепт-кар Crater, представленный Hyundai в ноябре 2025 года.

И хотя серийный Tucson выглядит не столь экстремально, как машина, готовая к установке рекорда в гонке "Баха" (Baja), его можно сделать более брутальным, выбрав комплектацию XRT: она отличается уникальной решеткой радиатора, накладками на колесные арки и защитой днища.

Hyundai Tucson XRT отличается брутальностью Фото: carscoops.com

Интерьер

Интерьер также кардинально отличается от салона предыдущей версии Tucson. Вместо единого блока, объединяющего цифровую приборную панель и сенсорный экран мультимедийной системы, новая модель получила отдельный планшетный дисплей с фирменной системой Pleos, дополненный компактным цифровым дисплеем приборов, встроенным в верхнюю часть передней панели.

Рулевое колесо квадратной формы оснащено физическими кнопками. Под планшетом мультимедиа расположен блок настоящих переключателей, а ниже находятся USB-порты, способные передавать на подключенные устройства мощность до 100 Вт.

Среди других полезных технологий — система, распознающая случайное нажатие не той педали на низкой скорости и ограничивающая тяговое усилие.

Что под капотом?

Выросла и мощность двигателей. Базовый 1,6-литровый турбомотор (работающий по схеме "мягкого гибрида") теперь выдает 190 л.с., что на 13 л.с. больше, чем у аналогичного двигателя предыдущего поколения.

Кроме того, он теперь сочетается с 8-ступенчатым "автоматом" вместо прежней 7-ступенчатой ​​роботизированной коробки передач (DCT). О версии с механической коробкой передач не упоминается.

Для поклонников полноценных гибридов (HEV) в линейке нового Tucson также предусмотрен вариант с увеличенной отдачей.

Мощность 1,6-литровой гибридной установки выросла с 232 до 242 л.с., хотя этот прирост, вероятно, будет нивелирован увеличенными габаритами и возросшей массой кузова.

Пока нет информации о версиях с подзаряжаемой гибридной силовой установкой (PHEV), хотя их появление — лишь вопрос времени.

Напомним, на тестах заметили роскошный электрокроссовер от Hyundai с дверями, как у Rolls-Royce.

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