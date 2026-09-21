Hyundai вперше продемонструвала свій бестселер Tucson 2027 та його нову версію (фото, відео)
Південнокорейський автовиробник, компанія Hyundai, представив місцевим ЗМІ оновлений кросовер Tucson п'ятого покоління та його версію XRT. Європейська прем'єра цього кросовера сегмента C відбудеться на Паризькому автосалоні (Mondial de l'Auto) у жовтні 2026 року.
Раніше в мережі вже з’являлися перші кадри нової моделі, яка отримала кутастий вигляд, а тепер наступна модель представлена офіційно, повідомляє Carscoops. Більше того, Hyundai поділився подробицями щодо того, яким буде позашляховик 2027 модельного року.
Екстер'єр
Абсолютно новий Hyundai Tucson вирізняється збільшеними габаритами та більш брутальним, "позашляховим" дизайном екстер’єру, що перегукується зі стилістикою інших моделей — наприклад, нової Avante (відомої в Європі та Північній Америці як Elantra).
Розміри Hyundai Tucson 2027
- довжина — 4700 мм;
- ширина — 1905 мм;
- висота — 1685 мм;
- колісна база — 2785 мм.
З огляду на те, що новий Tucson став на 60 мм довшим і на 40 мм ширшим за свого попередника, а паркувальні місця не стають просторішими, виробники оснастили його корисною технологічною функцією, яка може стати у нагоді в складній ситуації. Вона називається Memory Reverse Assist ("Система допомоги при виїзді заднім ходом із запам'ятовуванням маршруту").\
Як випливає з назви, ця функція допомагає виїхати з паркувального місця. Tucson запам’ятовує траєкторію, за якою ви заїжджали на парковку, а потім використовує ці дані, щоб самостійно виїхати назад — без необхідності торкатися керма.
Збільшена на 30 мм колісна база (тепер вона становить 2785 мм) обіцяє більше простору для ніг задніх пасажирів, а вищий і плоский дах збільшує простір над головою у другому ряді на 29 мм. Сідання та висадка також мають стати зручнішими, оскільки двері тепер відкриваються на 10 градусів ширше.
Дизайнерська концепція Art of Steel ("Мистецтво сталі"), втілена в Tucson 2027 модельного року, знаменує серйозний відхід від попереднього стилю моделі. Новий зовнішній вигляд нагадує концепт-кар Crater, представлений Hyundai в листопаді 2025 року.
І хоча серійний Tucson виглядає не настільки екстремально, як автомобіль, готовий до встановлення рекорду в гонці "Баха" (Baja), його можна зробити більш брутальним, обравши комплектацію XRT: вона відрізняється унікальною решіткою радіатора, накладками на колісні арки та захистом днища.
Інтер'єр
Інтер’єр також кардинально відрізняється від салону попередньої версії Tucson. Замість єдиного блоку, що поєднує цифрову приладову панель і сенсорний екран мультимедійної системи, нова модель отримала окремий планшетний дисплей із фірмовою системою Pleos, доповнений компактним цифровим дисплеєм приладів, вбудованим у верхню частину передньої панелі.
Кермо квадратної форми оснащене фізичними кнопками. Під мультимедійним планшетом розташований блок фізичних перемикачів, а нижче — USB-порти, здатні передавати на підключені пристрої потужність до 100 Вт.
Серед інших корисних технологій — система, що розпізнає випадкове натискання не тієї педалі на низькій швидкості та обмежує тягове зусилля.
Що під капотом?
Зросла й потужність двигунів. Базовий 1,6-літровий турбодвигун (що працює за схемою "м'якого гібрида") тепер розвиває 190 к.с., що на 13 к.с. більше, ніж у аналогічного двигуна попереднього покоління.
Крім того, тепер він комплектується 8-ступінчастою "автоматичною коробкою передач" замість колишньої 7-ступінчастої роботизованої коробки передач (DCT). Про версію з механічною коробкою передач не згадується.
Для шанувальників повноцінних гібридів (HEV) у лінійці нового Tucson також передбачено варіант із підвищеною потужністю.
Потужність 1,6-літрової гібридної установки зросла з 232 до 242 к.с., хоча цей приріст, ймовірно, буде нівельований збільшеними габаритами та більшою масою кузова.
Наразі немає інформації про версії з гібридною силовою установкою з можливістю підзарядки (PHEV), хоча їхня поява — лише питання часу.
Нагадаємо, під час випробувань було помічено розкішний електрокросовер від Hyundai з дверима, як у Rolls-Royce.
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