Самый сильный кроссовер: Hyundai официально раскрыл подробности о новом Tucson (видео)

Компания Hyundai Motor официально представила обновленный Tucson 2027 и показала, что изменила в своем самом популярном кроссовере, ставшем уже пятым поколением.

Он сочетает в себе философию дизайна Art of Steel, гибридную силовую установку с интеллектуальной эффективностью и передовую информационно-развлекательную систему нового поколения Pleos Connect, говорится на сайте автопроизводителя. Обновленный автомобиль больше напоминает концепт-кар или луноход, чем серийную модель.

Кроссовер предназначен для экспортных рынков. Его продажи за пределами Южной Кореи начнутся в 2027 году. В США ожидается XRT Pro, а европейская версия будет короче и пока не раскрыта.

Экстерьер

Передняя часть нового Tucson отличается световой полосой, вертикальными дневными ходовыми огнями и массивным, брутальным бампером с черными нижними решетками и затемненными блоками фар. Дизайнеры Hyundai развили идею угловатых форм, заложенную в модели четвертого поколения, и пошли еще дальше, добавив квадратные расширители колесных арок и характерные панели кузова.

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Кузов стал длиннее, шире и выше по сравнению с предыдущей моделью.

Габариты версии с удлиненной колесной базой:

длина — 4700 мм (+60 мм);

ширина — 1905 мм (+40 мм);

высота — 1685 мм (+20 мм).

Дизайн передней части нового Tucson способствует повышению безопасности пешеходов и улучшает защиту при фронтальном столкновении.

Инженеры увеличили угол открывания дверей с 73 до 83 градусов, что облегчает доступ в салон и посадку.

Автомобиль доступен в четырех цветах кузова: Ranger Green (зеленый перламутр/матовый), Kodiak Blue (синий перламутр), Driftwood Gray (серый матовый "металлик"), Red Rock Orange (оранжевый перламутр, тоже матовый).

Интерьер

Салон автомобиля отличается просторностью ((запас пространства над головой спереди — 1036 мм, пространство для ног сзади — 1064 мм, ширина на уровне плеч спереди — 1470 мм).

Интерьер по-новому трактует минимализм, характерный для сегмента SUV. Передняя панель имеет двухуровневую архитектуру: горизонтальный верхний ярус обеспечивает визуальный комфорт и четкость восприятия, а расположенная ниже глубокая открытая ниша служит местом для хранения вещей.

Для минимизации отвлекающих факторов и снижения когнитивной нагрузки элементы управления размещены в поле зрения водителя.

В салоне установлена Pleos Connect, информационно-развлекательная система Hyundai Motor на базе Android Automotive OS (AAOS), которая объединяет основной сенсорный дисплей (диагональю 17 или 12,9 дюйма) с дополнительным тонким экраном диагональю 9,9 дюйма.

В ее основе лежит Gleo AI — встроенный искусственный интеллект, способный понимать естественную речь и контекст запросов пользователя, что дает возможность отдавать голосовые команды.

Под центральным дисплеем расположены физические кнопки для часто используемых функций (например, управления климат-контролем и аудиосистемой), обеспечивающие интуитивное управление без необходимости отвлекаться на сенсорный экран во время движения.

Для дополнительного удобства в консоль интегрированы две площадки для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.

Создатели установили в салоне сиденья Ergo Motion с пневматической системой массажа поясничной зоны и боковой поддержки, использующей семь воздушных камер и возможностью выбора ручного или автоматического режима. Кроме того, доступно сиденье Relaxation Comfort с четырехрычажным механизмом, позволяющим одним нажатием кнопки отклонить спинку на 10 градусов.

Расположенный на рулевой колонке селектор трансмиссии (система Shift-By-Wire) объединяет функции выбора передач в одном интуитивно понятном рычаге, избавляя от необходимости тянуться к традиционному рычагу на центральной консоли.

За климат отвечает система Multi-Air Mode, а ветровое стекло оборудовано подогревом.

Что под капотом?

В базовых и наиболее доступных версиях Tucson пятого поколения будут использоваться уже знакомые по другим моделям марки двигатели: 1,6-литровая "турбочетверка" и 2,0-литровый атмосферный мотор (выбор зависит от рынка сбыта).

Мощность силовых агрегатов варьируется от 148 до 190 л. с., а крутящий момент — от 191 до 264 Нм. Предусмотрены различные варианты трансмиссии: 6-ступенчатая "механика", 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением, а также 6- и 8-ступенчатые автоматы (однако пока неясно, какие именно версии будут предложены на рынке США).

Более интересными по сравнению со стандартными бензиновыми моделями выглядят новые Tucson Hybrid и Tucson Plug-In Hybrid.

В основе обеих гибридных модификаций лежит 1,6-литровый турбомотор, работающий в паре с электродвигателем. Обычный гибрид (Tucson Hybrid) оснащается компактной батареей емкостью 1,49 кВт·ч и 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач; разгон с места до 96 км/ч (60 миль/ч) занимает у него 8,5 секунды.

Мощность силовой установки составляет 233–242 л. с. (в зависимости от рынка), а крутящий момент достигает внушительных 380 Нм.Базовые версии получат бензиновые моторы 1,6 и 2,0 л мощностью от 150 до 193 л.с. В зависимости от рынка будут доступны 6-ступенчатая механика, 7-ступенчатый робот, а также 6- и 8-ступенчатые автоматы.

Версия PHEV претерпела существенные изменения: теперь её силовая установка развивает 288 л. с. и 350 Н·м крутящего момента. Автомобиль будет предлагаться исключительно с шестиступенчатой ​​трансмиссией и полным приводом, что обеспечит разгон до 60 миль/ч (97 км/ч) за 7,9 секунды. Кроме того, благодаря аккумулятору емкостью 17,1 кВт·ч запас хода на электротяге составит 81 км.

Напомним, Hyundai раскрыла подробности о новом кроссовере Bayon.

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