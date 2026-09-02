BMW та Hyundai серед них: механік назвав найгірші вживані автомобілі популярних марок

Купівля вживаного автомобіля може здатися розумним способом заощадити гроші, але не кожна модель є вдалим вибором. Багато популярних авто виявилися не такими хорошими, як здається.

Грег Деймон, ведучий програми "At Your Service" на радіо KMOX та лауреат премії "Золотий механік" 2007 року, розповів, які моделі вживаних автомобілів варто залишити в автосалоні. І зазначив, що покупцям не слід спокушатися відомими брендами, пише Go Banking Rates.

"Занадто багато людей обирають автомобіль, орієнтуючись на стиль чи репутацію, але згодом стикаються з проблемами ремонту, труднодоступними запчастинами або несподіваними поломками. Як людина, яка щотижня оглядає та ремонтує автомобілі, я бачив, як деякі моделі обходяться своїм власникам у величезні суми", — сказав він.

Європейські та корейські автомобілі дуже популярні, але багато хто купує їх із великим пробігом, не усвідомлюючи справжньої вартості їхньої довгострокової експлуатації. Деймон зазначив, що якщо ви прагнете надійності та спокою, ось автомобілі, які ніколи не слід купувати вживаними.

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BMW X5

Ремонт BMW X5 обходиться надто дорого Фото: Державна митна служба

Позашляховик BMW X5 полюбляють у всьому світі за його престиж та спортивну керованість, але механіки сходяться на думці, що після тривалої експлуатації у машини починаються проблеми. У BMW X5 часто трапляються витоки масла, ненадійна пневматична підвіска та часті електронні несправності, усунення яких обходиться дуже дорого. А також ремонт BMW обходиться дуже дорого після закінчення гарантії.

Ті, хто ігнорує невеликі витоки масла або проблеми з плавністю ходу, можуть зіткнутися з тим, що згодом доведеться витратити купу грошей на ремонт, що робить цей розкішний позашляховик справжньою "грошовою ямою" для покупців з обмеженим бюджетом.

Nissan Altima

Nissan Altima має проблеми з трансмісією Фото: Nissan

Nissan Altima відомий своєю економічністю, але моделі, випущені з 2013 по 2015 рік, мають хронічні проблеми з трансмісією через конструкцію варіатора Nissan, часті несправності двигуна і навіть відмови рульового управління.

Деймон наголошує, що варіаторні трансмісії дорогі та складні в ремонті, а типові поломки трапляються задовго до пробігу в 160 тисяч кілометрів. Ці проблеми призводять до високих довгострокових витрат і потенційних ризиків для безпеки, особливо якщо трансмісія пробуксовує або двигун глухне на високих обертах. Краще пошукати інші седани з меншим ризиком дорогого ремонту.

Hyundai Kona

Hyundai Kona має проблеми з двигуном Фото: Hyundai

Тим, хто шукає надійні компактні позашляховики, слід з обережністю ставитися до вживаних Hyundai Kona. Багато моделей, особливо 2018 та 2021 років випуску, мають небезпечні дефекти двигуна та проблеми з електрообладнанням. Власники повідомляли про незвичайні стукоти, зупинку двигуна і навіть повну відмову двигуна, пов’язані з несправними поршневими кільцями.

Навіть незначні електричні несправності в автомобілях Kona трапляються напрочуд часто, що додає стресу під час експлуатації цього автомобіля.

Chevrolet Cruze

У Chevrolet Cruze є проблеми з електрообладнанням Фото: Chevrolet

Chevrolet Cruze обіцяв доступність та економічність, але власники часто стикаються з проблемами двигуна, трансмісії та системи охолодження, особливо у 2012 році та на початку модельного року. Chevrolet Cruze схильний до протікань, проблем з електрообладнанням та зупинки двигуна, при цьому вартість деяких ремонтних робіт легко перевищує залишкову вартість автомобіля.

Автомеханіки часто стикаються з витоками охолоджувальної рідини та перебоями в роботі трансмісії, які, на думку досвідчених покупців, "просто не варті ремонту". Інші седани, такі як Toyota Corolla або Honda Civic, мають кращу історію експлуатації та, ймовірно, обійдуться дешевше в обслуговуванні.

Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover виявився ненадійним Фото: Iconic Auctioneers

Range Rover славиться розкішшю та позашляховими можливостями, але його надійність залишає бажати кращого. Вживаний Range Rover постійно стикається з поломками підвіски, двигуна та електроніки, ремонт яких може обійтися дуже дорого.

Проблеми з пневматичною підвіскою є особливо дорогими та поширеними, що перетворює навіть незначний знос на серйозний ремонт для недосвідчених власників. Вживані Range Rover можуть швидко втрачати в ціні, і несподівані витрати часто змушують власників продавати автомобіль, незалежно від його зовнішнього вигляду.

Нагадаємо, автовиробник Honda оголосив про намір заощадити близько 9,4 млрд доларів до 2030 року — компанія переглядає структуру витрат на тлі посилення конкуренції з китайськими брендами.

А деякі старі автомобілі з роками лише дорожчають. У США на аукціон виставлено незвичайний Chrysler Town&Country 1947 року. Автомобіль має лаковані дерев'яні двері та кришку багажника. За старовинний седан планують отримати від 250 000 до 350 000 доларів.