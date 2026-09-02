BMW и Hyundai среди них: механик назвал худшие подержанные автомобили популярных марок

Покупка подержанного автомобиля может показаться разумным способом сэкономить деньги, но не каждая модель — это удачный выбор. Многие популярные авто оказались не так хороши, как кажется.

Грег Дэймон, ведущий программы "At Your Service" на радио KMOX и обладатель премии "Золотой механик" 2007 года, рассказал, какие модели подержанных авто стоит оставить в автосалоне. И отметил, что покупателям следует не обольщаться известными брендами, пишет Go Banking Rates.

"Слишком многие выбирают машину, основываясь на стиле или репутации, но позже сталкиваются с проблемами ремонта, труднодоступными запчастями или неожиданными поломками. Как человек, который каждую неделю осматривает и ремонтирует автомобили, я видел, как некоторые модели обходятся своим владельцам в огромные суммы", — сказал он.

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Европейские и корейские авто очень популярны, но многие покупают их после долгого пробега, не осознавая истинной стоимости долгосрочной эксплуатации. Дэймон сказал, что если вы хотите надежности и спокойствия, вот автомобили, которые никогда не следует покупать подержанными .

BMW X5

BMW X5 слишком дорого ремонтировать Фото: Государственная таможенная служба

Внедорожник BMW X5 любим во всем мире за свой престиж и спортивную управляемость, но механики сходятся во мнении, что после долгой эксплуатации у машины начинаются проблемы. У BMW X5 часто встречаются утечки масла, ненадежная пневматическая подвеска и частые электронные неполадки, устранение которых обходится очень дорого. А также ремонт BMW обходится очень дорого после окончания гарантии.

Те, кто игнорирует небольшие утечки масла или проблемы с плавностью хода, могут столкнуться с тем, что потом придется выложить кучу денег на ремонт, что делает этот роскошный внедорожник настоящей "денежной ямой" для покупателей с ограниченным бюджетом .

Nissan Altima

Nissan Altima имеет проблемы с трансмиссией Фото: Nissan

Nissan Altima известен своей экономичностью, но модели, выпущенные с 2013 по 2015 год, имеют хронические проблемы с трансмиссией из-за конструкции вариатора Nissan, частые неполадки двигателя и даже отказы рулевого управления.

Дэймон подчеркивает, что вариаторные трансмиссии дороги и сложны в ремонте, а распространенные поломки происходят задолго до пробега в 160 тысяч километров. Эти проблемы приводят к высоким долгосрочным затратам и потенциальным рискам для безопасности, особенно если трансмиссия пробуксовывает или двигатель глохнет на высоких оборотах. Лучше поискать другие седаны с меньшим риском дорогостоящего ремонта.

Hyundai Kona

Hyundai Kona страдает от дефектов двигателя Фото: Hyundai

Тем, кто ищет надежные компактные внедорожники, следует с осторожностью относиться к подержанным Hyundai Kona. Многие модели, особенно 2018 и 2021 годов, страдают от опасных дефектов двигателя и проблем с электрикой. Владельцы сообщали о необычных стучащих звуках, остановке двигателя и даже полном отказе двигателя, связанных с неисправными поршневыми кольцами.

Даже незначительные электрические неполадки на автомобилях Kona встречаются на удивление часто, что добавляет стресса при владении этим автомобилем.

Chevrolet Cruze

У Chevrolet Cruze проблемы с электрикой Фото: Chevrolet

Chevrolet Cruze обещал доступность и экономичность, но владельцы часто сталкиваются с проблемами двигателя, трансмиссии и системы охлаждения, особенно в 2012 году и в начале модельного года. Chevrolet Cruze склонен к протечкам, проблемам с электрикой и остановке двигателя, при этом некоторые ремонтные работы легко превышают остаточную стоимость автомобиля.

Автомеханики часто сталкиваются с утечками охлаждающей жидкости и перебоями в работе трансмиссии, которые, по мнению опытных покупателей, "просто не стоят ремонта". Другие седаны, такие как Toyota Corolla или Honda Civic, имеют лучшую историю эксплуатации и, вероятно, обойдутся дешевле в обслуживании.

Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover оказался ненадежным Фото: Iconic Auctioneers

Range Rover славится роскошью и внедорожными возможностями, но его надежность оставляет желать лучшего. Подержанный Range Rover постоянно сталкивается с поломками подвески, двигателя и электроники, ремонт которых может обойтись очень дорого.

Проблемы с пневматической подвеской особенно дорогостоящи и распространены, превращая даже незначительный износ в серьезный ремонт для неопытных владельцев. Подержанные Range Rover могут быстро терять в цене, и неожиданные расходы часто вынуждают владельцев продавать автомобиль, независимо от его внешнего вида.

Напомним, автопроизводитель Honda объявил о намерении сэкономить около 9,4 млрд долларов к 2030 году — компания пересматривает структуру расходов на фоне усиления конкуренции с китайскими брендами.

А некоторые старые авто с годами только дорожают. В США на аукцион выставлен необычный Chrysler Town&Country 1947 года. У автомобиля лакированные деревянные двери и крышка багажника. За старинный седан планируют выручить от 250 000 до 350 000 долларов.