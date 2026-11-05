Водії електромобілів будуть шоковані: скільки коштує зарядка в різних країнах Європи

Вартість домашнього заряджання електромобіля в Європі відрізняється більш ніж утричі. За даними Eurostat за перше півріччя 2026 року, найдорожче електроенергія коштує в Ірландії, а найдешевше — в Угорщині. Франція залишається нижче за середній показник ЄС.

Про це повідомляє видання BeVolt із посиланням на статистику Eurostat.

Для порівняння витрат на заряджання взяли електромобіль із середнім споживанням 18 кВт·год на 100 км. До цього показника додали 10% на втрати електроенергії під час заряджання вдома. Таким чином, для подолання 100 км автомобілю потрібно оплатити 19,8 кВт·год.

Якщо водій проїжджає 15 000 км на рік, річні витрати на електроенергію залежатимуть від країни проживання.

В Ірландії за таких умов доведеться заплатити близько 1150 євро (58 936 грн) на рік. У Німеччині витрати становитимуть 1075 євро (55 093 грн), у Бельгії — 1062 євро (54 426 грн), в Італії — 933 євро (47 815 грн).

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Середній показник для Європейського Союзу становить 841 євро (43 100 грн) на рік. У Франції заряджання обійдеться приблизно в 738 євро (37 822 грн), а в Іспанії — у 745 євро (38 180 грн).

Найнижчі витрати зафіксували в країнах Центральної та Східної Європи. У Хорватії за 15 000 км потрібно буде заплатити близько 539 євро (27 623 грн), у Болгарії — 398 євро (20 397 грн), а в Угорщині — лише 338 євро (17 322 грн).

Скільки коштує електроенергія в різних країнах Європи

За даними Eurostat, середня ціна електроенергії для домогосподарств у першому півріччі 2026 року становила 0,2832 євро (14,51 грн) за кВт·год у ЄС.

У Франції цей показник дорівнював 0,2485 євро (12,74 грн) за кВт·год. Це нижче за середній рівень Євросоюзу, але не найнижча ціна серед європейських країн.

Найвищі тарифи зафіксували в Ірландії — 0,3871 євро (19,84 грн) за кВт·год. У Німеччині електроенергія коштувала 0,3618 євро (18,54 грн), у Бельгії — 0,3575 євро (18,32 грн), в Італії — 0,3142 євро (16,10 грн), а у Швеції — 0,3062 євро (15,69 грн) за кВт·год.

В Іспанії тариф був майже таким самим, як у Франції, — 0,2509 євро (12,86 грн) за кВт·год.

Найнижчу ціну електроенергії серед наведених країн мала Угорщина — 0,1139 євро (5,84 грн) за кВт·год. У Болгарії показник становив 0,1341 євро (6,87 грн), а в Хорватії — 0,1816 євро (9,31 грн).

За рік середня вартість електроенергії у Франції знизилася приблизно на 7%. Водночас у Швеції та Польщі тарифи суттєво зросли.

Чому ціни на електроенергію відрізняються

Вартість електроенергії для населення залежить не лише від витрат на її виробництво. На тарифи також впливають податки, витрати на передавання електроенергії, умови постачання та державні механізми підтримки.

Франція має значну частку атомної генерації, тоді як інші країни більше залежать від викопного палива або імпорту електроенергії. Проте структура виробництва не визначає кінцеву ціну для споживачів.

Наприклад, Швеція активно використовує гідроенергетику та атомну енергетику, але середня ціна електроенергії там на 23% вища, ніж у Франції.

Водночас у деяких країнах Центральної та Східної Європи діють механізми регулювання тарифів, які впливають на кінцеву вартість електроенергії для населення.

Чому реальні витрати можуть бути іншими

Розрахунки Eurostat охоплюють домогосподарства, які споживають від 2500 до 4999 кВт·год електроенергії на рік. У статистиці враховані податки та фіксовані складові рахунків.

Тому наведені суми не є точним прогнозом витрат конкретного власника електромобіля. Вони потрібні для порівняння країн за однаковою методикою.

Фактичні витрати можуть бути нижчими, якщо водій заряджає авто в години з дешевшим тарифом або використовує власні сонячні панелі. Водночас встановлення домашньої зарядної станції чи збільшення договірної потужності можуть потребувати додаткових витрат.

Окремо відрізняються тарифи на швидкісних громадських зарядних станціях. Наприклад, у мережі Ionity заряджання без абонемента коштує 0,55 євро (28,19 грн) за кВт·год у Франції та 0,72 євро (36,90 грн) у Німеччині.

Для електромобіля зі споживанням 18 кВт·год на 100 км це означає витрати 9,90 євро (507 грн) та 12,96 євро (664 грн) відповідно. А заряджання на 50 кВт·год у Франції коштуватиме 27,50 євро (1409 грн).

Отже, статистика домашніх тарифів не відображає повної вартості експлуатації електромобіля. Для реального порівняння потрібно враховувати також витрати на громадські зарядні станції, ціни на пальне, вартість авто та доходи населення.

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