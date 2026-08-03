У стилі стріт-арт: новий Smart розсекретили у дуже незвичний спосіб (фото)
Наступник знаменитого Smart fortwo перестав бути секретом. Дизайн компактного електрокара розкрили завдяки графіті.
Новий Smart #2 презентують у жовтні на автошоу в Парижі, проте електрокар розсекретили на спеціальному муралі в Мельбурні. Про це повідомляє німецьке видання Auto Motor und Sport.
Електромобіль Smart #2 показали австралійським вуличним художникам і ті відтворили його на стіні будівлі. Раніше нове авто показували тільки в камуфляжі під час тестів.
Компактний двомісний хетчбек зберігає стиль попередника Smart fortwo. У нього знайомий силует із коротким капотом, характерні крупні фари та широку радіаторну решітку.
Раніше на рендері показали й салон Smart #2. Електрокар отримає оригінальну вигнуту передню панель.
Характеристики Smart #2 теж частково розкрили. Хетчбек підросте до 2,79 м завдовжки при колісній базі 1,875 м, а платформу для нього створили спільно з Geely (китайський концерн є співвласником Smart разом із Mercedes).
Новий Smart буде потужнішим (приблизно 100 к. с.) і матиме більшу батарею ємністю 35,7 кВт∙год, а його запас ходу зросте до 300 км. Також відомо, що швидка зарядка на 80% займатиме 20 хвилин, а діаметр розвороту авто складе 6,95 м.
Між іншим, нещодавно на ринок вийшов найбільший Smart — стильний седан.
Також Фокус писав, що розсекретили дешевий електрокар Dacia за 13 000 євро.