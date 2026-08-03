В стиле стрит-арт: новый Smart рассекретили очень необычным способом (фото)

Преемник знаменитого Smart fortwo не является секретом. Дизайн компактного электрокара раскрыли благодаря граффити.

Новый Smart #2 презентуют в октябре на автошоу в Париже, однако электрокар был рассекречен на специальной мурале в Мельбурне. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.

Электромобиль Smart #2 показали австралийским уличным художникам и они воспроизвели его на стене здания. Раньше новый автомобиль показывали только в камуфляже во время тестов.

В салоне установлена изогнутая передняя панель Фото: Smart

Компактный двухместный хэтчбек сохраняет стиль предшественника Smart Fortwo. У него знакомый силуэт с коротким капотом, характерные крупные фары и широкая решетка радиатора.

Ранее на рендере показали и салон Smart #2. Электрокар получит оригинальную изогнутую переднюю панель.

Відео дня

Важно

Дизайн как у Porsche и запас хода 900 км: рассекречен мощный электромобиль BYD (фото)

Характеристики Smart #2 тоже частично раскрыли. Хэтчбек подрастет до 2,79 м в длину при колесной базе 1,875 м, а платформу для него создали совместно с Geely (китайский концерн является совладельцем Smart вместе с Mercedes).

Новый Smart станет мощнее (приблизительно 100 л. с.) и будет иметь большую батарею емкостью 35,7 кВт∙ч, а его запас хода вырастет до 300 км. Также известно, что быстрая зарядка на 80% будет занимать 20 минут, а диаметр разворота авто составит 6,95 м.

Между прочим, недавно на рынок вышел крупнейший Smart – стильный седан.

Также Фокус писал, что рассекретили дешевый электрокар Dacia за 13 000 евро.