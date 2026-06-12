Мощный и недорогой аналог Camry: самый большой Smart поступает в продажу (фото)

Новый Smart #6 выходит на рынок. Большая семейная модель получила электропривод мощностью 435 л. с., а её запас хода превышает 1800 км.

Smart #6 начали продавать в Китае, где производится эта модель. Его цена составляет от 179 900 до 229 900 юаней ($26 500 – 34 000), сообщает сайт Autohome.

Сзади установлен выдвижной антикрыло Фото: Smart

4,9-метровый лифтбэк D-класса Smart #6 — аналог Toyota Camry и самая большая модель в истории марки. Автомобиль отличается обтекаемым дизайном с изогнутой крышей, "акульим носом" и выдвижным задним антикрылом. Спереди и сзади установлены небольшие экраны для проецирования изображений.

В салоне на передней панели установлена узкая цифровая приборная панель и два больших сенсорных экрана. Передние сиденья разделены высокой двухуровневой консолью. Объем багажника составляет 525 л.

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На передней панели установлены три экрана Фото: Smart

Базовая комплектация Smart #6 включает 19-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, видеорегистратор, подогрев рулевого колеса и сидений, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

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Топовая версия Ultra оснащена матричными фарами, 20-дюймовыми дисками, проекцией на лобовое стекло, электроприводом, вентиляцией и массажем сидений.

Объем багажника составляет 525 л Фото: Smart

Новый Smart #6 оснащен 435-сильной гибридной силовой установкой с 1,5-литровым турбодвигателем и электродвигателем. Разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с.

На выбор предлагаются аккумуляторы емкостью 20 и 41,5 кВт·ч: запас хода в электрическом режиме составляет, соответственно, 135 и 285 км. В целом на электротяге и бензине Smart #6 может проехать 1810 км.

Кстати, на европейский рынок впервые выходит Dodge Charger. Спортивная модель будет представлена в бензиновой и электрической версиях.

Также "Фокус" сообщал, что в продажу поступил самый большой китайский электромобиль.