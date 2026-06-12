Потужний і недорогий аналог Camry: найбільший Smart надходить у продаж (фото)
Новий Smart #6 виходить на ринок. Велика сімейна модель отримала 435-сильну електрифіковану установку, а її запас ходу перевищує 1800 км.
Smart #6 почали продавати в Китаї, де випускають авто. Його ціна становить від 179 900 до 229 900 юанів ($26 500 – 34 000), повідомляє сайт Autohome.
4,9-метровий ліфтбек D-класу Smart #6 – аналог Toyota Camry та найбільша модель в історії марки. Авто вирізняється обтічним дизайном із вигнутим дахом, "акулячим носом" та висувним заднім антикрилом. Спереду та ззаду встановлені невеликі екрани для проєкції зображень.
У салоні на передній панелі встановлено вузький цифровий щиток приладів та два великих сенсорних екрани. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Об’єм багажника становить 525 л.
Базова комплектація Smart #6 включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, відео реєстратор, підігрів керма і крісел, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.Важливо
Топова версія Ultra додає матричні фари, 20-дюймові диски, проєкція на лобове скло, електропривід, вентиляція і масаж сидінь.
Новий Smart #6 оснащений 435-сильною плагін-гібридною установкою з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Розгін до 100 км/год займає 6,7 с.
На вибір пропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить, відповідно, 135 і 285 км. Загалом на електротязі та бензині Smart #6 може проїхати 1810 км.
До речі, на європейський ринок уперше виходить Dodge Charger. Спортивну модель запропонують у бензинових та електричних версіях.
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