Потужний і недорогий аналог Camry: найбільший Smart надходить у продаж (фото)

Новий Smart #6 виходить на ринок. Велика сімейна модель отримала 435-сильну електрифіковану установку, а її запас ходу перевищує 1800 км.

Smart #6 почали продавати в Китаї, де випускають авто. Його ціна становить від 179 900 до 229 900 юанів ($26 500 – 34 000), повідомляє сайт Autohome.

Ззаду встановлене висувне антикрило Фото: Smart

4,9-метровий ліфтбек D-класу Smart #6 – аналог Toyota Camry та найбільша модель в історії марки. Авто вирізняється обтічним дизайном із вигнутим дахом, "акулячим носом" та висувним заднім антикрилом. Спереду та ззаду встановлені невеликі екрани для проєкції зображень.

У салоні на передній панелі встановлено вузький цифровий щиток приладів та два великих сенсорних екрани. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Об’єм багажника становить 525 л.

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На передній панелі встановлено три екрани Фото: Smart

Базова комплектація Smart #6 включає 19-дюймові диски, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, відео реєстратор, підігрів керма і крісел, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

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Топова версія Ultra додає матричні фари, 20-дюймові диски, проєкція на лобове скло, електропривід, вентиляція і масаж сидінь.

Об'єм багажника становить 525 л Фото: Smart

Новий Smart #6 оснащений 435-сильною плагін-гібридною установкою з 1,5-літровим турбодвигуном та електромотором. Розгін до 100 км/год займає 6,7 с.

На вибір пропонують батареї ємністю 20 і 41,5 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить, відповідно, 135 і 285 км. Загалом на електротязі та бензині Smart #6 може проїхати 1810 км.

До речі, на європейський ринок уперше виходить Dodge Charger. Спортивну модель запропонують у бензинових та електричних версіях.

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