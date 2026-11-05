Служба рядом с ребенком: каких военнослужащих могут перевести поближе к дому
Военнослужащие, воспитывающие и содержащие детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, смогут проходить службу по месту жительства детей или в ближайшем возможном районе.
В заявлении Офиса военного омбудсмена говорится, что в соответствии с решением главнокомандующего ВСУ от 31 октября 2026 года командующим родами войск и руководителям органов военного управления доведены требования по выполнению Положения о прохождении военной службы. Они касаются рассмотрения рапортов о переводе по семейным обстоятельствам для военнослужащих, воспитывающих и содержащих детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
При каких условиях возможен перевод
Перевод возможен при соблюдении следующих условий:
- военнослужащего переводят на равнозначную или более низкую должность;
- военная часть или орган военного управления расположены по месту жительства детей или в ближайшей возможной местности;
- учитывается уровень укомплектованности воинских частей.
По информации омбудсмена, это позволит военнослужащим, имеющим детей с инвалидностью, более активно участвовать в их жизни и обеспечивать необходимый уход.
Обращение к другим структурам
В Офисе военного омбудсмена также сообщили, что направили аналогичные обращения в другие воинские формирования с просьбой обеспечить военнослужащим возможность нести службу ближе к месту проживания ребенка. Речь идет о Государственной пограничной службе, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.
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