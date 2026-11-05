Служба поруч із дитиною: яких військових можуть перевести ближче до дому

Військові, які виховують і утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років, зможуть проходити службу за місцем проживання дітей або в найближчій можливій місцевості.

В заяві Офісу військового омбудсмана йдеться, що згідно з рішенням головнокомандувача ЗСУ від 31 жовтня 2026 року, командувачам родів військ і керівникам органів військового управління доведено вимоги щодо виконання Положення про проходження військової служби. Вони стосуються розгляду рапортів про переведення за сімейними обставинами для військовослужбовців, які виховують і утримують дітей з інвалідністю віком до 18 років.

За яких умов можливе переведення

Переведення можливе, якщо дотримано таких умов:

військовослужбовця переводять на рівнозначну або нижчу посаду;

військова частина чи орган військового управління розташовані за місцем проживання дітей або в найближчій можливій місцевості;

враховується рівень укомплектованості військових частин.

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За інформацією омбудсмана, це дозволить військовим із дітьми з інвалідністю активніше брати участь у їхньому житті й забезпечувати необхідний догляд.

Звернення до інших структур

В Офісі військового омбудсмана також повідомили, що направили аналогічні звернення до інших військових формувань із проханням забезпечити бійцям можливість служити ближче до місця проживання дитини. Ідеться про Державну прикордонну службу, Державну спеціальну службу транспорту та Національну гвардію.

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