Переможець "Танців з зірками" мобілізувався до ЗСУ: де він служить

Відомий танцівник та переможець шоу "Танці з зірками" Макс Леонов добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Як виявилось, чоловік служить ще з грудня 2025 року.

За словами Леонова, він тривалий час приховував цю інформацію, оскільки не хотів робити на цьому хайп. Про це танцівник зізнався у проєкті "Наодинці з Гламуром".

Леонов зазначив, що інколи їздить до Києва, щоб взяти участь у заходах, на яких можна зібрати гроші на потреби української армії.

Макс Леонов служить у ЗСУ – що відомо

36-річний танцівник приєднався до лав ЗСУ у грудні 2025 року. Наразі він проходить службу у 46-й бригаді десантно-штурмових військ.

"Я проходжу службу у Збройних силах України у 46-й бригаді десантно-штурмових військ, 46-та окрема аеромобільна бригада. Служу з грудня минулого року. Це чисто моя позиція, але я вирішив на цьому не робити хайп. Це тепер обов’язкове моє життя", — розповів Леонов.

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За словами зірки, командування бригади періодично відпускає його до Києва, аби він допоміг зі своєю медійністю збирати кошти на потреби армії. Крім цього, Леонов наголосив, що рішення піти на службу було спонтанне.

"Рішення про службу було спонтанне, але я вважаю, що кожен якимось чином має долучитися до війська", — додав танцівник.

Як зараз виглядає Макс Леонов Фото: Скрін відео

Хто такий Макс Леонов

Знаменитість брав участь у шоу "Танці з зірками". Він танцював у парі з Машею Єфросиніною, Оленою Кравець, Сантою Дімопулос та Євгенією Власовою. До речі, саме з Дімопулос Леонов переміг у проєкті в 2020 році.

Навесні 2024 року Макс повідомив, що розійшовся зі своєю дружиною Юлією. Пара прожила разом 11 років. Причина розлучення – криза у стосунках на тлі повномасштабної війни.

Однак цього року танцівник зізнався, що знову перебуває у стосунках. Але поки що Леонов приховує свою обраницю та деталі роману.

Макс Леонов на шоу "Танці з зірками" Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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