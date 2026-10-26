Победитель "Танцев со звездами" мобилизовался в ВСУ: где он служит

Известный танцор и победитель шоу "Танцы со звездами" Макс Леонов добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Как оказалось, он служит еще с декабря 2025 года.

По словам Леонова, он долгое время скрывал эту информацию, поскольку не хотел раздувать вокруг этого ажиотаж. Об этом танцор рассказал в проекте "Наедине с Гламуром".

Леонов отметил, что иногда ездит в Киев, чтобы принять участие в мероприятиях, на которых можно собрать деньги на нужды украинской армии.

Макс Леонов служит в ВСУ — что известно

36-летний танцор вступил в ряды ВСУ в декабре 2025 года. В настоящее время он проходит службу в 46-й бригаде десантно-штурмовых войск.

"Я служу в Вооружённых силах Украины в 46-й бригаде десантно-штурмовых войск, 46-я отдельная аэромобильная бригада. Служу с декабря прошлого года. Это исключительно моя позиция, но я решил не раздувать из этого сенсацию. Теперь это неотъемлемая часть моей жизни", — рассказал Леонов.

Видео дня

По словам звезды, командование бригады периодически отпускает его в Киев, чтобы он, благодаря своей известности, помогал собирать средства на нужды армии. Кроме того, Леонов подчеркнул, что решение пойти на службу было спонтанным.

"Решение о службе было спонтанным, но я считаю, что каждый должен каким-то образом присоединиться к армии", — добавил танцор.

Как сейчас выглядит Макс Леонов Фото: Скрин видео

Кто такой Макс Леонов

Знаменитость участвовал в шоу "Танцы со звездами". Он танцевал в паре с Машей Ефросининой, Еленой Кравец, Сантой Димопулос и Евгенией Власовой. Кстати, именно с Димопулос Леонов победил в проекте в 2020 году.

Весной 2024 года Макс сообщил, что расстался со своей женой Юлией. Пара прожила вместе 11 лет. Причина развода — кризис в отношениях на фоне полномасштабной войны.

Однако в этом году танцор признался, что снова находится в отношениях. Но пока Леонов скрывает свою избранницу и подробности романа.

Макс Леонов в шоу "Танцы со звездами" Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский певец Игорь Воевуцкий вступил в ряды ВСУ. Музыкант рассказал, что уже приобрел, а что ему ещё понадобится для службы.

Также звезда фильмов "Довбуш" и "Киллхаус", актер Сергей Стрельников вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Артист присоединился к батальону беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем.

Кроме того, Евгений Ламах был призван в Вооруженные силы Украины и уже проходит базовую подготовку. Он известен по ролям в фильмах "Мирный-21" и "Круты 1918".