Тарас Цимбалюк, Юлия Шелудько и Макс Леонов появились на стильном событии в Киеве (фоторепортаж)

Благотворительный ивент отметили посещением топовые украинские знаменитости и представители СМИ.

На днях в Киеве, в заведении 128 Podil Food Market состоялось благотворительное мероприятие (GUEST BARTENDING & MUSIC), организованное медиа INSIDER.UA и музыкальным порталом МУЗВАР – общими усилиями объединили важную цель, многочисленных друзей, барную культуру и музыку. Фокус побывал на событии.

Макс Леонов

Коктейли за донаты, с целью закрыть сбор для 114 бригады, 208 БАТАЛЬОНА механизированной роты весь вечер готовили звездные бармены: инфлюэнсерка, финалистка Master Chef – 5 Юлия Шолудько и Макс Леонов – хореограф, победитель "Танцев со звездами" – 2020, главный танцмейстер Венского бала. Сбор звездной команде удалось закрыть в течение суток!

Юлия Шолудько

Ведущей событием выступила Марина Аристова – мультиинноваторка, основательница первого open air подкаста "Мнение дня", а за пультом играл Dj Alexey Galickiy.

Ксения Литвинова, Марина Аристова, Ольга Саенко

Важной составляющей события стала музыка: мероприятие своими выступлениями поддержали украинские исполнители: певица ЛЮБОВ, романтический певец Иван Люленов, певица NICHKA, певец OKS.

Тарас Цимбалюк, Юлия Шелудько

Событие посетили звездные гости, народные герои и деятели: актер Тарас Цымбалюк, звездная тренер Ксения Литвинова, председатель КШ Юлия Павлюк (Приймак), финалистка "Битвы экстрасенсов" Ярослава Солодеева (Федорова), певец DIBROVA, военный Андрей Сиромаха Соломко, участник проекта "Холостяк" Adel Asanty, актриса Светлана Охрименко, Юлия Мархель.

Слава Соломко, Адель Асанти

Андрей Сиромаха

Светлана Охрименко

Юла

Ксения Виноградова, Юлия Павлюк, Анна Малиновская

Иван Люленов

Любов

Влада Бучко

NICHKA

Макс Леонов, Юлия Шелудько

Лидия Новоселецкая

Vitalii Oks

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