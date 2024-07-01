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Стиль жизни

Тарас Цимбалюк, Юлия Шелудько и Макс Леонов появились на стильном событии в Киеве (фоторепортаж)

Тарас Цимбалюк, Юлия Шелудько
Фото: Фото insider.ua | Тарас Цимбалюк, Юлия Шелудько

Благотворительный ивент отметили посещением топовые украинские знаменитости и представители СМИ.

На днях в Киеве, в заведении 128 Podil Food Market состоялось благотворительное мероприятие (GUEST BARTENDING & MUSIC), организованное медиа INSIDER.UA и музыкальным порталом МУЗВАР – общими усилиями объединили важную цель, многочисленных друзей, барную культуру и музыку. Фокус побывал на событии.

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Макс Леонов

Коктейли за донаты, с целью закрыть сбор для 114 бригады, 208 БАТАЛЬОНА механизированной роты весь вечер готовили звездные бармены: инфлюэнсерка, финалистка Master Chef – 5 Юлия Шолудько и Макс Леонов – хореограф, победитель "Танцев со звездами" – 2020, главный танцмейстер Венского бала. Сбор звездной команде удалось закрыть в течение суток!

Юлія Шолудько фото 2024 Fullscreen
Юлия Шолудько

Ведущей событием выступила Марина Аристова – мультиинноваторка, основательница первого open air подкаста "Мнение дня", а за пультом играл Dj Alexey Galickiy.

Марина Аристова фото 2024 Fullscreen
Ксения Литвинова, Марина Аристова, Ольга Саенко

Важной составляющей события стала музыка: мероприятие своими выступлениями поддержали украинские исполнители: певица ЛЮБОВ, романтический певец Иван Люленов, певица NICHKA, певец OKS.

Тарас Цимбалюк, Юлия Шелудько фото 2024 Fullscreen
Тарас Цимбалюк, Юлия Шелудько

Событие посетили звездные гости, народные герои и деятели: актер Тарас Цымбалюк, звездная тренер Ксения Литвинова, председатель КШ Юлия Павлюк (Приймак), финалистка "Битвы экстрасенсов" Ярослава Солодеева (Федорова), певец DIBROVA, военный Андрей Сиромаха Соломко, участник проекта "Холостяк" Adel Asanty, актриса Светлана Охрименко, Юлия Мархель.

Слава Соломко, Адель Асанти Fullscreen
Слава Соломко, Адель Асанти
Андрей Сиромаха Fullscreen
Андрей Сиромаха
Светлана Охрименко Fullscreen
Светлана Охрименко
Юла Fullscreen
Юла
Ксения Виноградова, Юлия Павлюк, Анна Малиновская Fullscreen
Ксения Виноградова, Юлия Павлюк, Анна Малиновская
Иван Люленов Fullscreen
Иван Люленов
Любов Fullscreen
Любов
Влада Бучко Fullscreen
Влада Бучко
NICHKA Fullscreen
NICHKA
Макс Леонов, Юлия Шелудько Fullscreen
Макс Леонов, Юлия Шелудько
Лидия Новоселецкая Fullscreen
Лидия Новоселецкая
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Vitalii Oks Fullscreen
Vitalii Oks
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