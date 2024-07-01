Дарья Трегубова появились на премьере провокационного хоррор-триллера "МаХХХин" (фоторепортаж)

Стоит отметить, что в украинском прокате фильм появится с 4 июля.

В столице запремьерили хоррор-триллер "МаХХХин" , который ранее был презентован в Лос-Анджелесе. Премьера состоялась на прошлой неделе, в кинотеатре Синема Сити ТРЦ Ocean Plaza. Фокус побывал на событии.

"МаХХХин" — это финальная часть трилогии "Х", которая была представлена в 2022 году режиссером Таем Уэстером.

События хоррор-триллера "МаХХХин" происходят в 1985 годах в Голливуде. В сюжете фильма все развивается вокруг главной героини Максин Минкс, которая несмотря на все вызовы пытается построить карьеру певицы. Все же ей удается получить свою главную роль в хорроре "Пуританка 2", однако здесь перед ней появляется новое испытание. Максин и ее знакомых начинает преследовать маньяк по прозвищу "Ночной сталкер", который угрожает разоблачить таинственное прошлое мисс Минкс.

Главную роль в фильме исполняет 30-летняя британская актриса Мия Гот. Кроме этого, в ленте можно увидеть 33-летнюю австрийскую актрису Элизабет Дебики, ранее известную ролями в фильмах "Великий Гэтсби" и "Стражи галактики 2" и 35-летнюю американскую актрису Лили Коллинз, известную ролями в фильмах "Толкин" и "Эмили в Париже".

Среди мужского актерского состава можно увидеть 65-летнего американского актера Кевина Бейкона известного ролями в фильмах "Люди Икс: Первый класс" и "Стражи галактики: Специальный праздничный выпуск" и 66-летнего американского актера Джанкарло Эспозито ранее известного ролями в фильмах "Харли Каин" и "Эбигейл".

В украинском же дубляже "МаХХХин" одну из ролей озвучила Джозефина Джексон — благотворительница и самая известная украинская звезда "фильмов для взрослых".

Первыми, по традиции, фильм увидели украинские селебрити, медийные личности и представители СМИ. Так в числе гостей была замечена актриса Дарья Трегубова, дизайнер Евгений Еремин, ведущий Слава Соломко, главред Marie Claire Украина Ирина Татаренко и многие другие.

Слава Соломко Фото: Максим Лісовий

Яна Винниченко Фото: Максим Лісовий

Дмитрий Голумбевский и Алексей Гладушевский Фото: Максим Лісовий

Влада Дедкова Фото: Максим Лісовий

Дарья Трегубова Фото: Максим Лісовий

Макс Киреев Фото: Максим Лісовий

Ирина Татаренко Фото: Максим Лісовий

Татьяна Злова Фото: Максим Лісовий

Евгений Еремин Фото: Максим Лісовий

Юрий Поворозник Фото: Максим Лісовий

Алекс Малишенко Фото: Максим Лісовий

Марина Березовская Фото: Максим Лісовий

Арти Живченко Фото: Максим Лісовий

Анна Мачух Фото: Максим Лісовий

Напомним, ранее мы писали, как прошла премьера фильма "Гамбит королевы" в Киеве.

Кроме этого, Фокус писал, как прошла премьера "Плохие парни: Все или ничего".