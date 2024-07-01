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Стиль жизни

Дарья Трегубова появились на премьере провокационного хоррор-триллера "МаХХХин" (фоторепортаж)

Дарья Трегубова и Анна Мачух
Фото: Максим Лісовий | Дарья Трегубова и Анна Мачух

Стоит отметить, что в украинском прокате фильм появится с 4 июля.

В столице запремьерили хоррор-триллер "МаХХХин" , который ранее был презентован в Лос-Анджелесе. Премьера состоялась на прошлой неделе, в кинотеатре Синема Сити ТРЦ Ocean Plaza. Фокус побывал на событии.

"МаХХХин" — это финальная часть трилогии "Х", которая была представлена в 2022 году режиссером Таем Уэстером.

События хоррор-триллера "МаХХХин" происходят в 1985 годах в Голливуде. В сюжете фильма все развивается вокруг главной героини Максин Минкс, которая несмотря на все вызовы пытается построить карьеру певицы. Все же ей удается получить свою главную роль в хорроре "Пуританка 2", однако здесь перед ней появляется новое испытание. Максин и ее знакомых начинает преследовать маньяк по прозвищу "Ночной сталкер", который угрожает разоблачить таинственное прошлое мисс Минкс.

Главную роль в фильме исполняет 30-летняя британская актриса Мия Гот. Кроме этого, в ленте можно увидеть 33-летнюю австрийскую актрису Элизабет Дебики, ранее известную ролями в фильмах "Великий Гэтсби" и "Стражи галактики 2" и 35-летнюю американскую актрису Лили Коллинз, известную ролями в фильмах "Толкин" и "Эмили в Париже".

Среди мужского актерского состава можно увидеть 65-летнего американского актера Кевина Бейкона известного ролями в фильмах "Люди Икс: Первый класс" и "Стражи галактики: Специальный праздничный выпуск" и 66-летнего американского актера Джанкарло Эспозито ранее известного ролями в фильмах "Харли Каин" и "Эбигейл".

В украинском же дубляже "МаХХХин" одну из ролей озвучила Джозефина Джексон — благотворительница и самая известная украинская звезда "фильмов для взрослых".

Первыми, по традиции, фильм увидели украинские селебрити, медийные личности и представители СМИ. Так в числе гостей была замечена актриса Дарья Трегубова, дизайнер Евгений Еремин, ведущий Слава Соломко, главред Marie Claire Украина Ирина Татаренко и многие другие.

Слава Соломко фото 2024 Fullscreen
Слава Соломко
Фото: Максим Лісовий
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Яна Винниченко
Фото: Максим Лісовий
Дмитрий Голумбевский и Алексей Гладушевский Fullscreen
Дмитрий Голумбевский и Алексей Гладушевский
Фото: Максим Лісовий
Влада Дедкова Fullscreen
Влада Дедкова
Фото: Максим Лісовий
Дарья Трегубова фото 2024 Fullscreen
Дарья Трегубова
Фото: Максим Лісовий
Макс Киреев Fullscreen
Макс Киреев
Фото: Максим Лісовий
Ирина Татаренко Fullscreen
Ирина Татаренко
Фото: Максим Лісовий
Татьяна Злова Fullscreen
Татьяна Злова
Фото: Максим Лісовий
Евгений Еремин Fullscreen
Евгений Еремин
Фото: Максим Лісовий
Юрий Поворозник Fullscreen
Юрий Поворозник
Фото: Максим Лісовий
Алекс Малишенко Fullscreen
Алекс Малишенко
Фото: Максим Лісовий
Марина Березовская Fullscreen
Марина Березовская
Фото: Максим Лісовий
Арти Живченко Fullscreen
Арти Живченко
Фото: Максим Лісовий
Анна Мачух Fullscreen
Анна Мачух
Фото: Максим Лісовий

Напомним, ранее мы писали, как прошла премьера фильма "Гамбит королевы" в Киеве.

Кроме этого, Фокус писал, как прошла премьера "Плохие парни: Все или ничего".