Дар'я Трегубова з'явилися на прем'єрі провокаційного хорор-трилера "МаХХХін" (фоторепортаж)

Варто зазначити, що в українському прокаті фільм з'явиться з 4 липня.

У столиці запрем'єрили хорор-трилер "МаХХХін" який раніше був презентований у Лос-Анджелесі. Прем'єра відбулася минулого тижня, в кінотеатрі Сінема Сіті ТРЦ Ocean Plaza. Фокус побував на події.

"МаХХХін" — це фінальна частина трилогії "Х", яку презентував 2022 року режисер Таєм Вестер.

Події хорор-трилера "МаХХХін" відбуваються в 1985 роках у Голлівуді. У сюжеті фільму все розвивається навколо головної героїні Максін Мінкс, яка попри всі виклики намагається побудувати кар'єру співачки. Усе ж їй вдається отримати свою головну роль у хоррорі "Пуританка 2", однак тут перед нею постає нове випробування. Максін та її знайомих починає переслідувати маніяк на прізвисько "Нічний сталкер", який погрожує викрити таємниче минуле міс Мінкс.

Головну роль у фільмі виконує 30-річна британська акторка Мія Гот. Окрім цього, у стрічці можна побачити 33-річну австрійську акторку Елізабет Дебікі, раніше відому ролями у фільмах "Великий Гетсбі" та "Вартові галактики 2", і 35-річну американську акторку Лілі Коллінз, відому ролями у фільмах "Толкін" і "Емілі в Парижі".

Серед чоловічого акторського складу можна побачити 65-річного американського актора Кевіна Бейкона, відомого ролями у фільмах "Люди Ікс: Перший клас" і "Вартові галактики: Спеціальний святковий випуск", і 66-річного американського актора Джанкарло Еспозіто, раніше відомого ролями у фільмах "Гарлі Каїн" і "Ебігейл".

В українському ж дубляжі "МаХХХін" одну з ролей озвучила Джозефіна Джексон — благодійниця і найвідоміша українська зірка "фільмів для дорослих".

Першими, за традицією, фільм побачили українські селебриті, медійні особистості та представники ЗМІ. Так, серед гостей було помічено акторку Дарину Трегубову, дизайнера Євгена Єрьоміна, ведучого Славу Соломко, головну редакторку Marie Claire Україна Ірину Татаренко та багатьох інших.

Слава Соломко Фото: Максим Лісовий

Яна Винниченко Фото: Максим Лісовий

Дмитро Голумбевський та Олексій Гладушевський Фото: Максим Лісовий

Влада Дедкова Фото: Максим Лісовий

Дар'я Трегубова Фото: Максим Лісовий

Макс Кірєєв Фото: Максим Лісовий

Ірина Татаренко Фото: Максим Лісовий

Тетяна Злова Фото: Максим Лісовий

Євген Єрьомін Фото: Максим Лісовий

Юрій Поворозник Фото: Максим Лісовий

Алекс Малишенко Фото: Максим Лісовий

Марина Березовська Фото: Максим Лісовий

Арті Живченко Фото: Максим Лісовий

Анна Мачух Фото: Максим Лісовий

Нагадаємо, раніше ми писали, як відбулася прем'єра фільму "Гамбіт королеви" в Києві.

Крім цього, Фокус писав, як пройшла прем'єра "Погані хлопці: Все або нічого".