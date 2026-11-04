"Був єдиний варіант": відомий український актор мобілізувався до ЗСУ

Український актор, зірка фільму "Кіллхаус" Денис Капустін долучився до лав Збройних сил. Наразі артист є оператором важких бомберів. За його словами, військова служба дуже змінила його світогляд.

У фільмі "Кіллхаус" Капустін зіграв командира підрозділу ударних безпілотників. Після цього він вирішив мобілізуватися. Про це актор відверто розповів в інтерв’ю NV.

Де зараз служить Капустін

За словами артиста, він розглядав різні варіанти у житті, зокрема шукав роботу із бронюванням або навіть думав про виїзд за кордон. Втім, Денис обрав лише єдиний варіант – піти на службу.

"Як я не дивився на якісь інші можливості — шукати роботу з бронюванням, виїжджати за кордон, ховатися вдома — варіанти є, але вони мені не подобаються. Виходить, що лишився тільки цей", — зізнався Капустін.

На рішення про мобілізацію Дениса також вплинули болісні втрати у житті: зникнення безвісти актора Нікона Федотова і загибель бійця "Азову" Олексія Самойленка.

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Капустіна призначили на службі оператором важких бомберів. Він завдає удари по позиціях окупантів і забезпечує наших піхотинців необхідним спорядженням.

Актор зізнався, що зараз йому дуже допомагає підтримка близьких людей.

"Дуже допомагає справлятися братерство і побратимство. Напевно, у цивільному житті ми б не перетиналися. А тут ми об’єднані певними обставинами", — наголосив Денис.

Денис Капустін із побратимами Фото: Instagram

Чи повернеться актор до творчої кар’єри

Капустін не виключає, що у майбутньому може повернутись до акторської роботи. Він все рівно хоче виходити на сцену та зніматися у кіно. Крім цього, артист мріє про сім’ю та дітей.

"Тільки і живу мріями про сім’ю, дітей, вистави й кіно", — додав Денис.

Денис Капустін на службі Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Переможець шоу "Танці з зірками" Макс Леонов добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Як виявилось, чоловік служить ще з грудня 2025 року.

Зірка фільмів "Довбуш" та "Кіллхаус" Сергій Стрельніков також вступив до лав Збройних сил України. Артист долучився до батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем.

Крім того, блогер і телеведучий Володимир Золкін повідомив, що мобілізувався до Збройних сил України та нині служить у 91-му окремому протитанковому батальйоні.