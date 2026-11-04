"Был единственный вариант": известный украинский актер мобилизовался в ВСУ

Украинский актёр, звезда фильма "Киллхаус" Денис Капустин вступил в ряды Вооружённых сил. В настоящее время артист служит оператором тяжёлых бомбардировщиков. По его словам, военная служба сильно изменила его мировоззрение.

В фильме "Киллхаус" Капустин сыграл командира подразделения ударных беспилотников. После этого он решил мобилизоваться. Об этом актер откровенно рассказал в интервью NV.

Где сейчас служит Капустин

По словам артиста, он рассматривал различные варианты в жизни, в частности искал работу с бронированием или даже думал о выезде за границу. Впрочем, Денис выбрал лишь один вариант — пойти на службу.

"Как бы я ни рассматривал другие возможности — искать работу с бронированием, уезжать за границу, прятаться дома — варианты есть, но они мне не нравятся. Получается, остался только этот", — признался Капустин.

На решение о мобилизации Дениса также повлияли тяжелые утраты в его жизни: исчезновение без вести актера Никона Федотова и гибель бойца "Азова" Алексея Самойленко.

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Капустина назначили оператором тяжёлых бомбардировщиков. Он наносит удары по позициям оккупантов и обеспечивает наших пехотинцев необходимым снаряжением.

Актёр признался, что сейчас ему очень помогает поддержка близких людей.

"Братство и товарищество очень помогают справляться с трудностями. Наверное, в гражданской жизни мы бы не пересеклись. А здесь нас объединили определенные обстоятельства", — подчеркнул Денис.

Денис Капустин со своими товарищами Фото: Instagram

Вернётся ли актёр к творческой карьере

Капустин не исключает, что в будущем может вернуться к актерской работе. Он всё равно хочет выходить на сцену и сниматься в кино. Кроме того, артист мечтает о семье и детях.

"Я живу только мечтами о семье, детях, спектаклях и кино", — добавил Денис.

Денис Капустин на службе Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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