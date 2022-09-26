В России снова стреляют: в центре Москвы открыли огонь в популярном клубе (видео)

По информации российских СМИ, пьяный нападавший открыл стрельбу в клубе "16 тонн", ранив охранника. Посетителям заведения удалось сбежать через черный ход.

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Днем 26 сентября в России произошел очередной инцидент с использованием огнестрельного оружия. Как сообщают российские телеграм-каналы, в Москве на Пресненском валу неизвестный открыл огонь в клубе "16 тонн". Нападавший выстрелил в охранников, ранив одного из них.

Всего очевидцы слышали три выстрела. Они рассказали, что стрелок был сильно пьян. После стрельбы он скрылся на автомобиле. Посетители не пострадали, их эвакуировали из клуба через черный ход. Причиной стрельбы, вероятнее всего, стала обида нападавшего, которого за час до нападения не пустили в клуб. Стрелок — мужчина славянской внешности, которому на вид около 60 лет.

Ранее сообщалось, что сегодня утром в военкомате города Усть-Илимск Иркутской области 25-летний мобилизованный застрелил начальника призывной комиссии. Военком получил шесть пулевых ранений, его состояние крайне тяжелое. Стрелка Руслана Зинина задержали.

Также утром 26 сентября произошло нападение на школу №88 в Ижевске. 34-летний Артем Казанцев, выпускник этой школы, открыл огонь по ученикам и работникам учебного заведения. По предварительным данным, он застрелил 13 человек, среди которых семеро детей, еще 21 человек получил ранения.