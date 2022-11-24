Судился с бывшей женой: в российском Крымске мужчина застрелил 3 человек (видео)

Супруга перед разводом купила квартиру сыну за деньги стрелка, он хотел вернуть свою долю, но суд принял другое решение. Мужчина решил восстановить справедливость по-своему.

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В российском городе Крымск Краснодарского края мужчина открыл стрельбу в помещении одного из медицинских центров и на улице. Ему удалось застрелить 3 человек, после этого он покончил с собой, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

Местный житель 1956 года рождения застрелил 2 работников медцентра. Далее стрелок вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. В результате происшествия один человек скончался на месте, второй получил тяжелое ранение. После этого мужчина покончил с собой.

В полиции говорят, что причиной произошедшего стал результат бракоразводного процесса с участием стрелявшего.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн позже уточнил, что стрелявшего звали Владимир Жиров, у него было разрешение на владение охотничьим оружием. С 2019 года у него было гладкоствольное ружье ВПО-209.

Срок действия разрешения заканчивался в 2024 году, мужчина ранее не попадал в поле зрения правоохранителей, подчеркнул депутат.

Стрелок Владимир Жиров судился с бывшей женой из-за жилья

Telegram-канал Mash пишет, что Владимир Жиров судился с бывшей женой Галиной из-за жилья. По его версии, супруга перед разводом купила квартиру сыну Юрию на его деньги.

Жиров потребовал свою долю, в итоге дело тянулось 3 года и сегодня суд ему отказал. Мужчина преследовал бывшую жену и угрожал ей, Галина забежала в центр и попросила о помощи. Один из убитых мужчин пытался заступиться за нее.

"Поняв, что натворил, Жиров уехал домой к сыну и там застрелился", — пишет канал.

Позднее Mash сообщил о выжившем в результате стрельбы 61-летнем Владимире Волоше. У него сквозное огнестрельное ранение поясницы, его доставили в операционную в состоянии средней тяжести.

После стрельбы Владимир Жиров поехал к своему сыну и застрелился около дома автомобиле. Галина сейчас находится на допросе, уточнил Telegram-канал "112".

"По нашим данным, Владимир Жиров работал в "Ведомственной охране железнодорожного транспорта". Стрелял он из автомата Ланкастер", — отметили авторы материала.

Напомним, что в сентябре в московском клубе "16 тонн" неизвестный стрелял в охранника. Стрелявшим был мужчина славянской внешности, на вид ему было около 60 лет.

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