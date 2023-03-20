В квартире в центре Москвы обнаружили застреленным экс-прокурора Московской области

По информации прокуратуры Московской области, экс-прокурор Борис Наместников совершил самоубийство в собственной ванной.

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Бывший прокурор Подмосковья Борис Наместников был найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Правоохранители заявили, что мужчина покончил с собой. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"В воскресенье утром в ванной комнате в собственной квартире обнаружено тело Бориса Наместникова. Его обнаружила жена. Установлено, что смерть бывшего прокурора наступила в результате самоубийства", — рассказали в правоохранительных органах.

Отмечается, что экс-прокурору Борису Наместникову было 90 лет. С 1979 по 1982 год он работал прокурором Пермской области. В 1991-1993 возглавлял прокуратуру Московской области. Также в свое время он являлся руководителем следственного управления прокуратуры РСФСР.

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