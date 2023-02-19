У Парижі самогубство в торговому центрі викликало масову паніку та втечу відвідувачів (відео)

Як повідомляють місцеві ЗМІ, відвідувачі столичного торгового центру прийняли звук падаючого тіла за постріли.

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Відвідувачі паризького торгового центру 4 Temps, розташованого у діловому районі La Defense, з криками вибігли із будівлі після того, як чоловік скоїв там самогубство. Інцидент стався у суботу, 18 лютого, повідомляє французький телеканал BFM TV.

Повідомляється, що чоловік зістрибнув із верхніх поверхів ТЦ, деякі відвідувачі прийняли те, що відбувається за напад терористів. Охоплені панікою парижани вибігли із торговельного центру.

У поліції інформацію про постріли спростували та повідомили, що чоловік розбився на смерть. Звук падаючого тіла викликав сильний гуркіт, який відвідувачі ТЦ прийняли за постріли.

Розслідування за фактом скоєння самогубства завершили того ж вечора.

Нагадаємо, 17 лютого Корекційний суд 16-го округу Парижа визнав чотирьох членів ультраправої організації Barjols винними в організації теракту в місті Шарлевіль-Мезьєр з метою замаху на президента Франції Емманюеля Макрона у 2018 році.

Раніше Фокус писав, що у середині січня у Франції спалахнули масові акції протесту в зв'язку із пенсійною реформою. За інформацією газети Le Figaro, на вулиці французьких міст вийшли понад мільйон людей, які протестували проти збільшення пенсійного віку до 64 років.