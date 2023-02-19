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Мир

В Париже самоубийство в торговом центре вызвало массовую панику и бегство посетителей (видео)

приж, массовая паника, толпа, самоубийство, торговый центр, La Defense
Фото: Скрин видео | В Париже толпа людей выбежала на улицу, приняв звук падающего тела за выстрелы

Как сообщают местные СМИ, посетители столичного торгового центра приняли звук падающего тела за выстрелы.

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Посетители парижского торгового центра 4 Temps, расположенного в деловом районе La Defense, с криками выбежали из здания после того, как мужчина совершил там самоубийство. Инцидент имел место в субботу, 18 февраля, сообщает французский телеканал BFM TV.

Сообщается, что мужчина спрыгнул с верхних этажей ТЦ, некоторые посетители приняли происходящее за нападение террористов. Охваченные паникой парижане выбежали из торгового центра.

В полиции информацию о выстрелах опровергли и сообщили, что мужчина разбился насмерть. Звук падающего тела вызвал сильный грохот, который посетители ТЦ приняли за выстрелы.

Расследование по факту совершения самоубийства завершили в тот же вечер.

Напомним, 17 февраля Коррекционный суд 16-го округа Парижа признал четырех членов ультраправой организации Barjols виновными в организации теракта в городе Шарлевиль-Мезьер с целью покушения на президента Франции Эмманюэля Макрона в 2018 году.

Ранее Фокус писал, что в середине января во Франции вспыхнули массовые акции протеста в связи с пенсионной реформой. По информации газеты Le Figaro, на улицы французских городов вышли более одного миллиона человек, которые протестовали против увеличения пенсионного возраста до 64 лет.